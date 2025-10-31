Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

В Украине строго контролируют заготовку дров и вырубку леса.

https://glavred.info/life/ukraincam-rasskazali-gde-mozhno-zakonno-zagotavlivat-drova-na-zimu-chtoby-ne-poluchit-shtraf-10711205.html Ссылка скопирована

Дрова для отопления в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

В 2025 году дрова - популярная альтернатива газу

Рубить деревья разрешено только на собственном участке

Чтобы избежать штрафов, следует получить разрешение на заготовку

видео дня

В 2025 году, несмотря на популярность газового отопления, все больше украинцев ищут альтернативные способы обогрева своих домов. Один из самых распространенных - использование дров. Однако, как выяснилось, не все знают, что самостоятельная заготовка древесины может обернуться серьезными юридическими последствиями.

Где именно украинцы могут легально заготавливать дрова в 2025 году

Оказывается, законодательство четко регламентирует, что все деревья, которые растут за пределами частных участков, даже сухостой или поваленные, принадлежат государству или официальным лесохозяйственным структурам, пишет издание Новости.LIVE.

"Если говорить просто, то кроме вырубки деревьев на собственном участке, нигде. Законодательство четко предусматривает, что древесина - ресурс, который принадлежит государству или уполномоченным структурам. Поэтому самовольная вырубка часто является нарушением закона", - объяснил в комментарии изданию юрист Олег Козляк.

Что грозит нарушителям

По словам эксперта, самовольная заготовка древесины без разрешения может привести к административной или даже уголовной ответственности. Закон предусматривает:

штрафы

ограничение или лишение свободы

Это регламентируется ст. 65 КУоАП и ст. 246 УК Украины.

Как законно заготовить древесину

Чтобы избежать проблем, Олег Козляк советует перед заготовкой дров обратиться в местные органы власти, благоустройства или лесничества для получения официального разрешения. Также важно иметь документальное подтверждение происхождения древесины - накладные, чеки или специальные разрешения.

Интересное по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред