Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

Инна Ковенько
11 апреля 2026, 12:32
Чтобы получить насыщенный вкус и избежать пережаривания, стоит знать, что класть на сковороду в первую очередь.
Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ
Что жарить первым — лук или мясо / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что жарить первым — лук или мясо
  • Когда лучше всего добавлять лук к мясу
  • Что такое дегласирование

В кулинарии даже мелкие детали имеют значение. Один из самых частых вопросов — в какой последовательности класть на сковороду лук и мясо. На первый взгляд кажется, что разницы нет, но опытные повара настаивают: порядок определяет вкус и текстуру блюда.

Главред рассказывает, как правильно жарить мясо с луком и что добавлять первым на сковороду.

видео дня

Что жарить первым — лук или мясо

Есть три распространенных способа сочетания лука и мяса:

  • Первый — обжарить лук до золотистой корочки, а затем добавить мясо. Это подходит для курицы или молодой телятины, которые готовятся быстро.
  • Второй — сначала довести мясо до полуготовности, а уже потом добавить лук. Такой метод применяют для жесткой свинины или более взрослой телятины, которые требуют длительного времени на огне.
  • Третий вариант — готовить продукты отдельно и смешивать в конце. Он самый надежный, но оставляет больше посуды для мытья.

Когда лучше добавлять лук к мясу — лучший способ для разных видов мяса

Для курицы кулинары советуют класть лук на сковороду за несколько минут до мяса. Курица готовится быстро, и за это время овощ успевает стать золотистым и ароматным.

В случае с печенью ситуация иная: оба продукта имеют примерно одинаковое время приготовления, поэтому их можно обжаривать одновременно.

Если же речь идет о фарше, то сначала лук доводят до легкого золотистого оттенка, отодвигают на край сковороды, а остальную площадь заполняют мясом. Когда фарш подрумянится, ингредиенты смешивают и тушат вместе.

Профессиональный секрет: деглазирование

Шеф-повара часто применяют прием, который называется деглазирование. Сначала они обжаривают мясо до корочки, после чего убирают его со сковороды. На остатках мясного сока и нагара готовят лук, добавляя немного масла или воды. Лопаткой соскребают прилипшие кусочки, и овощ приобретает насыщенный мясной аромат. Когда лук карамелизуется, мясо возвращают в сковороду и доводят блюдо до готовности.

Именно этот способ считается наиболее сбалансированным: он позволяет получить глубокий вкус без риска пережарить овощ или оставить его сырым.

Как быстро пожарить хрустящий лук
Как быстро пожарить хрустящий лук / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как нарезать лук без слез:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо лук лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять