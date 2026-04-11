Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Что жарить первым — лук или мясо
- Когда лучше всего добавлять лук к мясу
- Что такое дегласирование
В кулинарии даже мелкие детали имеют значение. Один из самых частых вопросов — в какой последовательности класть на сковороду лук и мясо. На первый взгляд кажется, что разницы нет, но опытные повара настаивают: порядок определяет вкус и текстуру блюда.
Главред рассказывает, как правильно жарить мясо с луком и что добавлять первым на сковороду.
Что жарить первым — лук или мясо
Есть три распространенных способа сочетания лука и мяса:
- Первый — обжарить лук до золотистой корочки, а затем добавить мясо. Это подходит для курицы или молодой телятины, которые готовятся быстро.
- Второй — сначала довести мясо до полуготовности, а уже потом добавить лук. Такой метод применяют для жесткой свинины или более взрослой телятины, которые требуют длительного времени на огне.
- Третий вариант — готовить продукты отдельно и смешивать в конце. Он самый надежный, но оставляет больше посуды для мытья.
Когда лучше добавлять лук к мясу — лучший способ для разных видов мяса
Для курицы кулинары советуют класть лук на сковороду за несколько минут до мяса. Курица готовится быстро, и за это время овощ успевает стать золотистым и ароматным.
В случае с печенью ситуация иная: оба продукта имеют примерно одинаковое время приготовления, поэтому их можно обжаривать одновременно.
Если же речь идет о фарше, то сначала лук доводят до легкого золотистого оттенка, отодвигают на край сковороды, а остальную площадь заполняют мясом. Когда фарш подрумянится, ингредиенты смешивают и тушат вместе.
Профессиональный секрет: деглазирование
Шеф-повара часто применяют прием, который называется деглазирование. Сначала они обжаривают мясо до корочки, после чего убирают его со сковороды. На остатках мясного сока и нагара готовят лук, добавляя немного масла или воды. Лопаткой соскребают прилипшие кусочки, и овощ приобретает насыщенный мясной аромат. Когда лук карамелизуется, мясо возвращают в сковороду и доводят блюдо до готовности.
Именно этот способ считается наиболее сбалансированным: он позволяет получить глубокий вкус без риска пережарить овощ или оставить его сырым.
Смотрите видео о том, как нарезать лук без слез:
@dianagologovets А какие способы знаете вы? ?☝? #gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#полезныесоветы#кухня♬ оригинальная аудиозапись - Diana_gologovets
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред