Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

Чтобы получить насыщенный вкус и избежать пережаривания, стоит знать, что класть на сковороду в первую очередь.

Что жарить первым — лук или мясо

Вы узнаете:

Что жарить первым — лук или мясо

Когда лучше всего добавлять лук к мясу

Что такое дегласирование

В кулинарии даже мелкие детали имеют значение. Один из самых частых вопросов — в какой последовательности класть на сковороду лук и мясо. На первый взгляд кажется, что разницы нет, но опытные повара настаивают: порядок определяет вкус и текстуру блюда.

Главред рассказывает, как правильно жарить мясо с луком и что добавлять первым на сковороду.

Есть три распространенных способа сочетания лука и мяса:

Первый — обжарить лук до золотистой корочки, а затем добавить мясо. Это подходит для курицы или молодой телятины, которые готовятся быстро.

Второй — сначала довести мясо до полуготовности, а уже потом добавить лук. Такой метод применяют для жесткой свинины или более взрослой телятины, которые требуют длительного времени на огне.

Третий вариант — готовить продукты отдельно и смешивать в конце. Он самый надежный, но оставляет больше посуды для мытья.

Когда лучше добавлять лук к мясу — лучший способ для разных видов мяса

Для курицы кулинары советуют класть лук на сковороду за несколько минут до мяса. Курица готовится быстро, и за это время овощ успевает стать золотистым и ароматным.

В случае с печенью ситуация иная: оба продукта имеют примерно одинаковое время приготовления, поэтому их можно обжаривать одновременно.

Если же речь идет о фарше, то сначала лук доводят до легкого золотистого оттенка, отодвигают на край сковороды, а остальную площадь заполняют мясом. Когда фарш подрумянится, ингредиенты смешивают и тушат вместе.

Профессиональный секрет: деглазирование

Шеф-повара часто применяют прием, который называется деглазирование. Сначала они обжаривают мясо до корочки, после чего убирают его со сковороды. На остатках мясного сока и нагара готовят лук, добавляя немного масла или воды. Лопаткой соскребают прилипшие кусочки, и овощ приобретает насыщенный мясной аромат. Когда лук карамелизуется, мясо возвращают в сковороду и доводят блюдо до готовности.

Именно этот способ считается наиболее сбалансированным: он позволяет получить глубокий вкус без риска пережарить овощ или оставить его сырым.

Как быстро пожарить хрустящий лук / Инфографика: Главред

