Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

Инна Ковенько
11 апреля 2026, 02:10
Традиция промывать макароны существует давно, но современные кулинары объясняют, почему этого делать не следует.
Нужно ли промывать макароны — что делать, чтобы макароны не слипались / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно варить макароны
  • Нужно ли промывать макароны после варки
  • Что сделать, чтобы макароны не слипались

Приготовление макарон кажется простым процессом, но даже небольшая деталь может повлиять на вкус готового блюда. Один из самых распространенных вопросов — стоит ли промывать макароны после варки. Известный шеф-повар Barilla America Лоренцо Бони расставил все точки над "і" в этом спорном вопросе.

Нужно ли промывать макароны после варки

По словам Бони, привычка промывать макароны возникла еще тогда, когда на рынке было много продукции низкого качества. Такие макароны изготавливались из смеси мягкой и твердой пшеницы, содержали избыток крахмала, легко разваривались и слипались. Промывание помогало остановить процесс варки и уменьшить риск слипания. Об этом пишет EatingWell.

видео дня

Современные макароны, изготовленные из 100% твердой пшеницы, не имеют этих проблем. Наоборот, промывание лишает их важных свойств. Крахмал, который остается после варки, придает макаронам приятный ореховый привкус и золотистый оттенок. Если промыть их водой, эти характеристики просто исчезнут.

Роль крахмала во вкусе и текстуре

Крахмал, остающийся на поверхности макарон, выполняет еще одну важную функцию — помогает соусу лучше прилипать. Именно благодаря этому блюдо получается более ароматным и насыщенным. Шеф-повар советует сразу после слива воды добавлять макароны в соус, чтобы получить оптимальную текстуру и вкус.

Специалисты также рекомендуют оставлять чашку воды, в которой варились макароны, и добавлять ее в соус. Это сделает его более шелковистым и поможет равномерно покрывать пасту.

Как избежать слипания макарон

Если макароны не планируется сразу смешивать с соусом, их можно защитить от слипания, сбрызнув небольшим количеством оливкового масла. Это простой способ сохранить их структуру до момента подачи.

Исключения для других видов лапши

Важно отметить, что правило "не промывать" касается именно итальянской пасты. Другие виды лапши имеют свои особенности. Например, японскую соба всегда следует промывать, чтобы удалить излишки крахмала и остановить процесс варки. То же самое касается рисовой лапши. А вот лапшу рамен промывать не обязательно, ведь она изготавливается из прочной пшеничной муки, подобной той, что используют для пасты.

Как правильно варить крупы инфографика
Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Смотрите видео о топ-3 ошибках, которые все допускают при варке макарон:

Читайте также:

Об источнике: EatingWell

EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

макароны лайфхак
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять