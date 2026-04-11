Традиция промывать макароны существует давно, но современные кулинары объясняют, почему этого делать не следует.

Нужно ли промывать макароны — что делать, чтобы макароны не слипались

Вы узнаете:

Как правильно варить макароны

Нужно ли промывать макароны после варки

Что сделать, чтобы макароны не слипались

Приготовление макарон кажется простым процессом, но даже небольшая деталь может повлиять на вкус готового блюда. Один из самых распространенных вопросов — стоит ли промывать макароны после варки. Известный шеф-повар Barilla America Лоренцо Бони расставил все точки над "і" в этом спорном вопросе.

Нужно ли промывать макароны после варки

По словам Бони, привычка промывать макароны возникла еще тогда, когда на рынке было много продукции низкого качества. Такие макароны изготавливались из смеси мягкой и твердой пшеницы, содержали избыток крахмала, легко разваривались и слипались. Промывание помогало остановить процесс варки и уменьшить риск слипания. Об этом пишет EatingWell.

Современные макароны, изготовленные из 100% твердой пшеницы, не имеют этих проблем. Наоборот, промывание лишает их важных свойств. Крахмал, который остается после варки, придает макаронам приятный ореховый привкус и золотистый оттенок. Если промыть их водой, эти характеристики просто исчезнут.

Роль крахмала во вкусе и текстуре

Крахмал, остающийся на поверхности макарон, выполняет еще одну важную функцию — помогает соусу лучше прилипать. Именно благодаря этому блюдо получается более ароматным и насыщенным. Шеф-повар советует сразу после слива воды добавлять макароны в соус, чтобы получить оптимальную текстуру и вкус.

Специалисты также рекомендуют оставлять чашку воды, в которой варились макароны, и добавлять ее в соус. Это сделает его более шелковистым и поможет равномерно покрывать пасту.

Как избежать слипания макарон

Если макароны не планируется сразу смешивать с соусом, их можно защитить от слипания, сбрызнув небольшим количеством оливкового масла. Это простой способ сохранить их структуру до момента подачи.

Исключения для других видов лапши

Важно отметить, что правило "не промывать" касается именно итальянской пасты. Другие виды лапши имеют свои особенности. Например, японскую соба всегда следует промывать, чтобы удалить излишки крахмала и остановить процесс варки. То же самое касается рисовой лапши. А вот лапшу рамен промывать не обязательно, ведь она изготавливается из прочной пшеничной муки, подобной той, что используют для пасты.

Об источнике: EatingWell EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

