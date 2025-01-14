Нужно ли солить воду для макарон: шеф-повар поставил точку в споре

Шеф-повар решил спор о том, нужно ли солить воду при приготовлении макарон.

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Как варить макароны / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Нужно ли подсаливать воду

На что влияет соль

Из всех блюд, которые можно приготовить, макароны не относятся к самым сложным. В основном вы просто ставите воду на плиту, чтобы она закипела, а затем бросаете туда макароны примерно на 10 минут.

Однако, уже много лет идут споры о том, нужно ли солить воду для варки макарон, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Но если вы хотите приготовить действительно вкусные макароны, существует несколько споров относительно правильной техники. Некоторые повара и гурманы клянутся, что нужно солить воду перед тем, как засыпать макароны, а другие настаивают на том, что это не обязательно.

Считается, что подсаливание воды для пасты улучшает вкус углеводов, поскольку они впитывают вкус соленой воды во время варки. Но те, кто утверждает, что это не нужно, говорят, что если вы поливаете пасту соусом, то её саму не нужно слегка подсаливать.

Один шеф-повар наконец решил этот спор, приготовив макароны в подсоленной и не подсоленной воде, чтобы выяснить, какой способ делает блюдо лучше.

Маттиа Молери опубликовал видео на TikTok, в котором рассказал, как лучше варить макароны.

"В интернете идут споры о том, нужно ли солить воду для пасты, поэтому давайте выясним это раз и навсегда", - сказал он.

Маттиа сказал, что даже если вы любите солить воду, распространенное мнение о том, что соли должно быть много является неправильным. Он объяснил, что правильное соотношение - 10 г соли на каждый литр воды, которую вы используете.

Кроме того, он пришел к выводу, что нет никаких сомнений, что солить воду для макарон нужно.

В то же время, один из комментаторов добавил, что солить воду нужно не для вкуса, а для того, чтобы уменьшить их липкость. Ведь когда макароны варятся, они выделяют крахмал в воду, а соль уменьшает липкость.

Нужно ли солить воду во время приготовления макарон - видео:

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