От секретных ингредиентов, которые создают идеальный соус, до того, сколько соли нужно добавлять в воду, интернет переполнен хитростями приготовления макаронных изделий. Однако кулинары-профессионалы развенчали один распространенный трюк, который используется для "отклеивания" готовых макарон, сообщает Mirror.
Как шеф-повара, так и домашние кулинары имеют собственные методы предотвращения слипания макаронных изделий. Например, Гордон Рамзи является сторонником добавления масла к макаронам, в то время как другие утверждают, что этот дополнительный шаг не имеет смысла.
Но есть один конкретный метод, который, по мнению кулинаров, делает макароны скользкими и более, а не менее, липкими - промывание готовых макарон в холодной воде.
Food Republic описал промывание макарон как "смывание жидкого золота в канализацию".
"Когда вы отбрасываете лапшу на дуршлаг и промываете ее водой после приготовления, вы можете подумать, что помогаете ей стать менее липкой. Но вы также смываете важный крахмал с поверхностей", - отмечают эксперты.
Это может привести к тому, что макароны будут отталкивать соус, и блюдо получится менее ароматным.
Они советуют сохранить часть воды из макарон и добавить ее обратно вместе с соусом, когда вы смешиваете все вместе.
Однако, очевидно, есть время и место для промывки. Эксперты Bon Appetit рекомендуют промывать, "если вы готовите блюдо, которое будет подаваться охлажденным или комнатной температуры", например, рисовую лапшу или салат с макаронами.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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