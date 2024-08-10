Макароны больше никогда не будут слипаться: повар назвал ошибку, что портит блюдо

Кулинары говорят, что не стоит промывать готовые макароны в холодной воде, ведь такой метод может привести к обратному эффекту и сделать их липкими.

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Как варить макароны, чтобы не слипались - ошибка, которая портит блюдо / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

От секретных ингредиентов, которые создают идеальный соус, до того, сколько соли нужно добавлять в воду, интернет переполнен хитростями приготовления макаронных изделий. Однако кулинары-профессионалы развенчали один распространенный трюк, который используется для "отклеивания" готовых макарон, сообщает Mirror.

Как шеф-повара, так и домашние кулинары имеют собственные методы предотвращения слипания макаронных изделий. Например, Гордон Рамзи является сторонником добавления масла к макаронам, в то время как другие утверждают, что этот дополнительный шаг не имеет смысла.

Но есть один конкретный метод, который, по мнению кулинаров, делает макароны скользкими и более, а не менее, липкими - промывание готовых макарон в холодной воде.

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Food Republic описал промывание макарон как "смывание жидкого золота в канализацию".

"Когда вы отбрасываете лапшу на дуршлаг и промываете ее водой после приготовления, вы можете подумать, что помогаете ей стать менее липкой. Но вы также смываете важный крахмал с поверхностей", - отмечают эксперты.

Это может привести к тому, что макароны будут отталкивать соус, и блюдо получится менее ароматным.

Они советуют сохранить часть воды из макарон и добавить ее обратно вместе с соусом, когда вы смешиваете все вместе.

Однако, очевидно, есть время и место для промывки. Эксперты Bon Appetit рекомендуют промывать, "если вы готовите блюдо, которое будет подаваться охлажденным или комнатной температуры", например, рисовую лапшу или салат с макаронами.

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