УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Эту критическую ошибку допускают все: эксперт рассказал, как варить макароны

Юрий Берендий
30 октября 2023, 20:11
Большинство людей готовят хотя бы одно блюдо из макарон каждую неделю, но есть одна распространенная ошибка, которую многие из нас допускают при приготовлении.
Макаронные изделия
Эксперт рассказал, как правильно варить макароны / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Молочний альянс

Существует не так много блюд, которые, как вы знаете, понравятся всем без исключения, и не займут много времени на приготовление, но паста, безусловно, является одной из них. От макарон с сыром до спагетти болоньезе и всего, что между ними, вы можете быть почти уверены, что то или иное блюдо из макарон станет семейным фаворитом.

Хотя это блюдо является одним из самых простых в приготовлении, что делает его популярным блюдом в середине недели, есть одна ошибка, которую допускают многие из нас - и это происходит сразу после того, как мы достаем макароны из шкафа, - она может привести к тому, что эксперты называют "катастрофическим" результатом, пишет Mirror.

Эксперт Пери Иглтон объясняет, что многие люди ошибаются, просто не наливая достаточно воды для приготовления макарон в кастрюле.

видео дня

"Варить макароны в недостаточном количестве воды - очень распространенная ошибка", - объясняют они, добавляя, что "использование слишком малого количества воды может иметь катастрофические последствия, поскольку крахмал из макарон растворяется в воде, и, если соотношение воды к макаронам слишком низкое, макароны превращаются в клейкую массу, которая забивается и разваривается", - указывает Пери Иглтон.

Грязное месиво - это определенно не то, что мы хотим видеть на нашей тарелке, поэтому важно убедиться, что соотношение, которое вы используете, правильное.

BBC Good Food рекомендует использовать от 500 мл до 1 литра воды на 80-100 г макарон, поэтому, если вы готовите 200 г макарон, вам следует удвоить количество воды. Они также советуют использовать "большую кастрюлю с высокими бортами", чтобы обеспечить достаточно места для воды и макарон после закипания,"потому что вы не хотите, чтобы вода кипела и переливалась через край".

Иглтон также советует избегать добавления макарон в воду до того, как она достигнет точки кипения, поскольку это еще одна распространенная ошибка. "Если вы добавите макароны в воду до того, как она закипит, они, как правило, слипнутся из-за медленного высвобождения крахмала в воду, которая не движется. Точно так же, если вы забудете перемешать макароны, они будут слипаться".

Итак, ключ к абсолютному совершенству вашего блюда из макарон - обеспечить правильное соотношение воды и макарон, но добавляйте макароны только тогда, когда вода уже кипит в кастрюле, а после того, как макароны будут безопасно добавлены, обязательно регулярно помешивайте их на протяжении всего процесса приготовления. Какое бы блюдо из макарон вы ни готовили, этот совет от эксперта является абсолютно ключевым и повысит качество вашего блюда.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
макароны лайфхак
Реклама

Главное за день

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

20:59 Украина
"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

20:58 Украина
Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:28

Сергей Стерненко. Еврейский погром "антифашистов" Видеоблоги

21:21

Гороскоп на ноябрь 2023 для Весов: чем удивит последний месяц осениВидео

21:00

Кейс Махачкалы - будет ли это "чёрным лебедем"мнение

20:59

400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

20:58

"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманСмерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман
20:28

Нереальный обман зрения: мало кому удается найти змею в этой оптической иллюзии

20:11

Эту критическую ошибку допускают все: эксперт рассказал, как варить макароны

19:46

Гороскоп на ноябрь 2023 для Дев: прибыль, подарки и популярностьВидео

19:39

Кадры с ней облетели Сеть: из Авдеевки эвакуировали учительницу-пенсионерку с кошкойВидео

Реклама
19:34

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:19

"Я давно живу с этим страхом": Зеленский рассказал, чем грозит перемирие с РФ

19:15

Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

19:10

Россия придумала новую схему для обстрелов Украинымнение

19:06

Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни

18:59

В начале октября Украина требовала провести операцию по освобождению Горловки - Time

18:53

Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

18:27

В бухтах Севастополя больше недели нет ракетоносителей, но "Калибры" выгружают

18:24

Координаты базы сдали: новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму

17:51

Стало известно, где пройдет прощание с Сергеем Сивохо

17:49

Прах Русланы Писанки обрел новое место упокоения - где перезахоронили артистку

Реклама
17:32

Мясо будет таять во рту: рецепт самого нежного ростбифа, о котором никто не зналВидео

17:23

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

17:15

"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

16:58

Что находится за краем Вселенной: тайны космоса, которые ошеломят любого

16:51

Считаем шансы: как сорвать джекпот в лотерею и насколько это вероятно

16:49

Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

16:42

РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт

16:41

"Убегают, как крысы": Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставитьВидео

16:40

Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецептВидео

16:28

Опозорились на весь мир: в ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука

16:20

Дело 15 минут: как поднять ворс у старого ковра

16:20

Враг "мстит": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму

15:47

Немку Шани Лук зверски убили боевики ХАМАС: смерть подтвердила мать

15:45

"Гениальный лайфхак": девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробкиВидео

15:38

Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

15:36

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, ВСУ не оставят город

15:28

Какие деньги нельзя тратить 31 октября, чтобы не было беды: приметы дня

15:06

Кошки понимают человеческий язык: стали известны слова, на которые они реагируют

14:51

Коса будет до пояса: девушка поделилась 3 секретами, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

14:43

Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

Реклама
14:39

Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

14:30

Не храните картофель и лук вместе: эксперты назвали причину

14:08

Визит Зеленского в Израиль: посол сообщил, когда он может состояться

13:57

"Вгрызлись в это направление": Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантовВидео

13:43

Сырский – о ситуации на фронте: враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском

13:16

Эта иллюзия под силу лишь гениям: нужно найти хамелеона за 9 секунд

13:05

Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской

13:02

Гороскоп на ноябрь 2023 для Львов: прибыль и исполнение желанийВидео

12:58

LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

12:49

Потеря Крыма и "коридора" на юге: Ягун назвал фатальный удар для режима ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять