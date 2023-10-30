Эту критическую ошибку допускают все: эксперт рассказал, как варить макароны

Большинство людей готовят хотя бы одно блюдо из макарон каждую неделю, но есть одна распространенная ошибка, которую многие из нас допускают при приготовлении.

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Эксперт рассказал, как правильно варить макароны / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Молочний альянс

Существует не так много блюд, которые, как вы знаете, понравятся всем без исключения, и не займут много времени на приготовление, но паста, безусловно, является одной из них. От макарон с сыром до спагетти болоньезе и всего, что между ними, вы можете быть почти уверены, что то или иное блюдо из макарон станет семейным фаворитом.

Хотя это блюдо является одним из самых простых в приготовлении, что делает его популярным блюдом в середине недели, есть одна ошибка, которую допускают многие из нас - и это происходит сразу после того, как мы достаем макароны из шкафа, - она может привести к тому, что эксперты называют "катастрофическим" результатом, пишет Mirror.

Эксперт Пери Иглтон объясняет, что многие люди ошибаются, просто не наливая достаточно воды для приготовления макарон в кастрюле.

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"Варить макароны в недостаточном количестве воды - очень распространенная ошибка", - объясняют они, добавляя, что "использование слишком малого количества воды может иметь катастрофические последствия, поскольку крахмал из макарон растворяется в воде, и, если соотношение воды к макаронам слишком низкое, макароны превращаются в клейкую массу, которая забивается и разваривается", - указывает Пери Иглтон.

Грязное месиво - это определенно не то, что мы хотим видеть на нашей тарелке, поэтому важно убедиться, что соотношение, которое вы используете, правильное.

BBC Good Food рекомендует использовать от 500 мл до 1 литра воды на 80-100 г макарон, поэтому, если вы готовите 200 г макарон, вам следует удвоить количество воды. Они также советуют использовать "большую кастрюлю с высокими бортами", чтобы обеспечить достаточно места для воды и макарон после закипания,"потому что вы не хотите, чтобы вода кипела и переливалась через край".

Иглтон также советует избегать добавления макарон в воду до того, как она достигнет точки кипения, поскольку это еще одна распространенная ошибка. "Если вы добавите макароны в воду до того, как она закипит, они, как правило, слипнутся из-за медленного высвобождения крахмала в воду, которая не движется. Точно так же, если вы забудете перемешать макароны, они будут слипаться".

Итак, ключ к абсолютному совершенству вашего блюда из макарон - обеспечить правильное соотношение воды и макарон, но добавляйте макароны только тогда, когда вода уже кипит в кастрюле, а после того, как макароны будут безопасно добавлены, обязательно регулярно помешивайте их на протяжении всего процесса приготовления. Какое бы блюдо из макарон вы ни готовили, этот совет от эксперта является абсолютно ключевым и повысит качество вашего блюда.

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