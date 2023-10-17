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Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

Юрий Берендий
17 октября 2023, 15:09 обновлено 17 октября, 15:09
А вы знали, что делаете любимое итальянское блюдо неправильно?
Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках
Вы все это время готовили макароны не правильно / фото: pexels, ua.depositphotos.com

Паста - это блюдо, которое любят миллиарды людей по всему миру. Это одно из тех блюд, которые можно приготовить в кратчайшие сроки, но при этом каждый раз она получается удивительной на вкус. Существует так много разнообразных соусов и видов пасты, что вы можете выбрать по своему вкусу.

Но если вы часто готовите этот итальянский деликатес, вы можете все время делать его неправильно. По случаю национального дня пасты, который отмечается 17 октября, мы хотим убедиться, что у вас все получится на кухне.

По словам кулинарных экспертов из Taste.com.au, во время приготовления макарон вы можете допустить определенные ошибки, пишет издание dailystar.

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Пять самых распространенных ошибок при приготовлении пасты

1. Слишком острый соус

Хотя обилие соуса может сделать блюдо очень сочным, итальянцы любят, чтобы он покрывал только пасту, но не душил ее. Поэтому важно готовить на достаточно большой сковороде, чтобы можно было бросить осушенную пасту и соус, чтобы точно знать, сколько его нужно добавить.

2. Пропорции повсюду

При приготовлении любого блюда важно правильно подобрать ингредиенты и соблюдать пропорции. Прежде всего, очень важно варить макароны в большом количестве подсоленной кипящей воды в достаточно большой кастрюле, чтобы они поместились.

Макаронам нужно много места, потому что они расширяются во время приготовления, иначе они могут слипнуться. Размешайте макароны, как только вы добавите их в кипящую воду, чтобы предотвратить образование комков.

3. Прощайте ароматы

Нет смысла готовить тарелку макарон, если вы не получите правильный вкус, и одна из ошибок, которую делают люди, - это промывание карбоната после приготовления. Это означает, что вы смываете крахмал, который помогает соусу прилипать к пасте. Вы также смоете аромат макарон.

4. Ваш соус и макароны не сочетаются друг с другом

Потратив немного времени на выбор правильного типа пасты для вашего соуса, вы можете изменить мир к лучшему. Все знают, что болоньезе подходит к спагетти, но все остальное может сбить с толку.

Спагетти, лингвини и феттучини также хорошо сочетаются со сливочными соусами. Короткие трубчатые макароны отлично сочетаются с овощными соусами. А широкие ленты и макароны с ребрышками идеально сочетаются с мясным рагу.

5. Переборщили со временем приготовления

Приготовление идеальной пасты аль денте - это балансировка на грани. Она должна быть разваренной, но все еще оставаться немного твердой. Проверьте макароны примерно за минуту до истечения таймера.

Они должна быть разваренными и иметь равномерный цвет. Переваренные макароны становятся кашеобразными, а этого никто не хочет...

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