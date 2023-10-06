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"Это может вас убить": эксперт сообщила об опасных лайфхаках с отоплением

Юрий Берендий
6 октября 2023, 18:45
Эксперт по отоплению поделился вирусными лайфхаками из соцсетей, которых следует избегать.
Отопление, лайфхак
Эксперт по отоплению поделился вирусными лайфхаками по отоплению, которых следует избегать / коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Когда температура начнет снижаться, люди будут искать экономически эффективные способы обогреть свои дома. Из-за кризиса стоимости жизни, который привел к резкому росту цен на энергоносители, многие люди захотят избегать включения центрального отопления в течение длительного времени. Об этом сообщает британское издание express.

Некоторые люди прибегают к лайфхакам с отоплением, которые стали вирусными в Интернете.

Издание обращает внимание, что некоторые советы, которыми делятся люди, являются невероятно опасными. Эксперт по технологиям отопления сказал, что люди должны "дважды подумать", прежде чем использовать эти лайфхаки, поскольку они могут "подвергнуть вашу жизнь риску". Она предостерегла людей от четырех идей из соцсетей, а также объяснила почему они на самом деле не уменьшают суммы в платежках.

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Использование терракотового горшка для обогрева комнаты было чрезвычайно популярным хобби TikTok, возникшим прошлой зимой. Лайфхак предполагал поставить горшок вверх дном на три зажженные свечи, чтобы быстро и дешево согреть комнату. Хотя в то время это казалось хорошей идеей, Джесс Стил, эксперт по технологиям отопления в онлайн-специалистах по отоплению BestHeating, предостерегает от этого.

"Есть разные причины, по которым мы не должны этого делать, в том числе вероятность того, что терракотовый горшок взорвется или сломается, что приведет к ожогам. Расплавленный воск под горшком также может вызвать пожар, и существует риск отравления угарным газом из-за отсутствия вентиляции к свечам", - рассказала она.

Она также предостерегает от лайфхака из TikTok, когда люди кладут кирпичи в разогретую духовку. Она сказала, что есть высокая вероятность, что кирпич может взорваться и поставить под угрозу вашу жизнь. Кирпич также может загореться.

В социальных сетях некоторые влиятельные лица опубликовали фотографии самодельных крышек радиаторов. Хотя они могут хорошо выглядеть, они могут отрицательно сказаться на расходах на электроэнергию. Это связано с тем, что крышки снижают эффективность радиатора, предотвращая проникновение тепла в пространство. Поскольку температуру в помещении невозможно определить, это также приведет к сбою термостата и проблеме с термостатическими радиаторными клапанами.

Прошлой зимой популярная мода в социальных сетях побудила британцев готовить дома на гриле и в походных печах, чтобы сократить расходы. Они также служили источником тепла внутри человеческих домов. Однако лайфхак оказался опасным, поскольку возросло количество сообщений о том, что пожарные бригады тушат пожары.

Эксперт сказала: "Это чрезвычайно опасно, поскольку повышает риск отравления угарным газом, а также потенциальную возможность сжечь имущество. Оставьте этот тип кухонного оборудования на улице".

Она добавила, что есть гораздо более безопасные способы повысить тепло в неподвижности, не теряя рук и ног. Она рекомендует покупать устройства для предотвращения сквозняков и обогревать только ту комнату, которую вы используете.

Тариф на свет в октябре 2023

Как писал Главред, в октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

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отопление лайфхак
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