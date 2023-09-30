Девушка показала лайфхак, как за 3 секунды почистить яйцо

Долго и нудно чистить яйца не нравится любой хозяйке, особенно, если продукта нужно много. Мы расскажем, как сделать так, чтобы яйца хорошо чистились.
А если вам интересны лайфхаки для кухни, читайте наш материал: Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки.
Что делать чтобы скорлупа легко снималась
Девушка в ТикТок поделилас интересным лайфхаком. Она показала, как хорошо чистить вареные яйца с помощью банки с водой.
Для этого необходимо сварить яйца и остудить их с помощью холодной воды. После этого необходимо налить немного воды в маленькую банку, поместить туда яйцо и закрыть банку крышкой. Когда яйцо окажется внутри банки с водой, её нужно хорошо потрясти и затем достать оттуда яйцо.
Вы увидите, как одним движением по примеру блоггера можно очистить всю скорлупу с яйца.
Смотрите видео о том, как быстро почистить яйца:
@bydni_na_kyxne Лайфхак КТО ЗНАЛ?? СУПЕР, мне нравится #лайфаки#лайфхаки#чистимяйца#чистимяйцобыстро♬ оригинальный звук - Victoria
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