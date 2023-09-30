Девушка показала лайфхак, как за 3 секунды почистить яйцо

Главред расскажет, как хорошо чистить вареные яйца за считаные секунды.

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Как за 3 секунды почистить яйцо / коллаж: Главред, фото: скриншот

Долго и нудно чистить яйца не нравится любой хозяйке, особенно, если продукта нужно много. Мы расскажем, как сделать так, чтобы яйца хорошо чистились.

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Что делать чтобы скорлупа легко снималась

Девушка в ТикТок поделилас интересным лайфхаком. Она показала, как хорошо чистить вареные яйца с помощью банки с водой.

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Для этого необходимо сварить яйца и остудить их с помощью холодной воды. После этого необходимо налить немного воды в маленькую банку, поместить туда яйцо и закрыть банку крышкой. Когда яйцо окажется внутри банки с водой, её нужно хорошо потрясти и затем достать оттуда яйцо.

Вы увидите, как одним движением по примеру блоггера можно очистить всю скорлупу с яйца.

Смотрите видео о том, как быстро почистить яйца:

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