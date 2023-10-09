Как сделать, чтобы не потели окна в машине: механик показал чудо-лайфхак

Механик с 55-летним стажем раскрыл простой способ предотвратить запотевание лобового стекла.
Скотти Килмер, работающий в своей профессии более 55 лет, в своем TikTok объяснил простой способ, о котором мало кто знает.
Он рассказал, что существуют всевозможные продукты, которые можно использовать для удаления запотевания с лобового стекла.
Но есть один конкретный продукт, который справляется с этой задачей еще лучше — полироль.
"Вы просто наносите немного на полотенце и полируете все (лобовое стекло). Затем, когда он высохнет, просто вытрите его", - поделился механик.
Хоть это звучит достаточно просто, именно процесс удаления грязи с лобового стекла является наиболее важной частью.
Как только Скотти это сделал, он раскрыл настоящий секрет трюка.
"Теперь, когда с вас удалена вся грязь, влаге уже не к чему прилипать", - объяснил он.
Смотрите видео о том, как сделать, чтобы не потели окна в машине:
@scottykilmerofficial Car hack no one knows #scottykilmer#cars#mechanic#carsoftik#foryou#fyp♬ original sound - Scotty Kilmer
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