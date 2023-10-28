Как часто нужно менять постельное белье, чтобы уберечь дом от вредителей

Эксперт дал советы о том, как регулярно стирать простыни и постельное белье.

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Сколько надо стирать постельное белье / коллаж: Главред, фото: pexels.com

В странах Европы сейчас "нашествие" постельных клопов. В связи с распространением этих вредителей стоит ознакомиться с методами защиты от них.

Издание Mirror рассказывает о лучших методах защиты вашего дома от вредителей. Один эксперт дал советы о том, как регулярно стирать простыни и постельное белье.

"Оптимальное количество раз для смены постельного белья действительно зависит от вещи. Наволочки, например, они рекомендуют менять чаще, чем другие вещи постельного белья, с идеальным периодом времени в два-три дня", - отметил он. видео дня

Простыни и пододеяльники стоит менять еженедельно и ежемесячно вы должны стирать свой защитный наматрасник. Само одеяло следует чистить каждые три месяца, а подушки - каждые шесть месяцев.

"Если вы имеете дело с подозрением на заражение постельными клопами , мы рекомендуем стирать все при максимально высокой температуре для вещей, потому что тепло является надежным способом избавиться от клопов и их яиц в форме риса", - отметили в издании.

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