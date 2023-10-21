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Конфликты между евреями и мусульманами: Жданов рассказал, к чему готовиться Европе

Юлия Куришко
21 октября 2023, 03:15
Жданов рассказал, что все зависит от позиции этих европейских стран, насколько они готовы занимать более радикальную позицию.
Конфликты между евреями и мусульманами: Жданов рассказал, к чему готовиться Европе
Жданов рассказал, могут ли быть стычки в мире между евреями / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, могут ли в европейских странах начаться конфликты между евреями и мусульманами.

Жданов рассказал, что все зависит от позиции этих европейских стран, насколько они готовы занимать более радикальную позицию. Сегодня позиция умиротворения агрессора не работает, добавил он.

"Да, к сожалению, может произойти так. Очень плохо, что некоторые силы пытаются сделать акцент на религиозном аспекте. Этот призыв к погромам и является объявлением джихада евреям, то есть религиозная почва, не политическая. К сожалению, все может вылиться и в противостояние такого плана", - отметил эксперт.

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Жданов подчеркнул, что вероятность такого сценария не очень высока, потому что не все арабские страны в восторге от того, что происходит сейчас в Израиле, и от того, как себя ведет ХАМАС. Поэтому будем надеяться, что все останется внутри просто вооруженного конфликта, как это было раньше.

Напомним, что израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС . Военные убили Усаму Мазини, главу шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа, который отвечал за заключенных и руководил террористической деятельностью.

Жданов рассказал, кто виноват в атаке боевиков ХАМАС на Израиль . нападение ХАМАС на Израиль – это исключительно результат действий политического руководства Израиля. Военные же, по мнению Жданова, "просто оказались в такой ситуации из-за политики.

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