Жданов рассказал, кто виноват в атаке боевиков ХАМАС на Израиль

Нападение на Израиль - это исключительно результат действий политического руководства страны, считает Олег Жданов.

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Олег Жданов считает, что нападение ХАМАС – это результат политики Нетаньяху / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/netanyahu

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил ситуацию в Израиле и объяснил, как вышло так, что ЦАХАЛ "проворонил" атаку боевиков ХАМАС.

"Ни в коем случае не обвиняю ни израильскую армию, ни спецслужбы. Армия – это зеркало государства. Все процессы, которые происходят в государстве, отражаются на поведении армии. Отсюда можно сделать вывод, что случившееся – это результат политики Нетаньяху", — сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, вопрос о том, знал ли о готовящемся нападении Нетаньяху и почему всё получилось именно так, нужно задавать исключительно израильскому премьер-министру и его правительству.

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"Ведь министр разведки Египта утверждает, что за десять дней до атаки ХАМАС он предупредил Нетаньяху в телефонном разговоре о том, что планируется очень страшная операция. А сегодня есть информация ещё и о том, что за неделю до начала операции от границы с сектором Газа было отведено порядка пяти батальонов Армии обороны Израиля", - добавил Жданов.

Военный эксперт считает, что нападение ХАМАС на Израиль - это исключительно результат действий политического руководства Израиля. Военные же, по мнению Жданова, "просто оказались в такой ситуации в результате политических решений".

Военный эксперт затруднился ответить, каковы могли быть мотивы Нетаньяху. Жданов не исключил, что у израильского премьер-министра могли быть договоренности с определёнными внешними игроками.

"Ведь чем бы ни закончился этот конфликт, он будет иметь далеко идущие политические последствия. Так, например, уже сегодня приостановлен процесс подписания мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем, что кардинально меняет расклад сил на Ближнем Востоке. Более того, всё это ставит под угрозу существование самого Израиля, потому что общественное мнение там с каждым днём всё больше меняется не в пользу сухопутной операции в секторе Газа", - отметил Жданов.

"Уже сейчас поговаривают о том, что Израиль могут остановить и не допустить проведения им этой операции. Если так случится, это ослабит Израиль настолько, что его дальнейшее существование окажется под вопросом. В этом случае арабские страны поймут, что с Израилем не стоит иметь дел, поскольку он слаб и не может себя защитить", - добавил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что придется начать наземную операцию в Сектора Газа.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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