Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Иногда ногти могут менять структуру, приобретая неровный или волнистый вид. Главред выяснил, почему на ногтях появились бугры и как от них избавиться.

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Ребристые волны на ногтях - о чем может предупреждать вид ногтей / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Изменения во внешнем виде ногтей могут быть сигналом разнообразных проблем со здоровьем, как внешних, так и внутренних. Неровности на поверхности ногтей могут свидетельствовать о различных факторах, влияющих на состояние организма. О том, что означают волнистые ногти на руках рассказала в своем Instagram врач-подолог Галина Зверь.

Почему ногти волнистые, что это значит

По словам подолога, такие последствия возникают из-за систематического вдавливания ногтевой пластины в корневую зону.

"Ноготь систематически оказывает давление внутрь, из-за чего образуются такие "кератиновые впадины". Далее (если клиент этого не замечает и продолжает давление) кератина становится больше, чтобы защищать мягкие ткани от травмирования, и ноготь замедляется в росте, а позже и вообще прекращает его", - отмечает она.

Однако, она отмечает, что проблема в большинстве случаев связана именно с обувью.

"Никто не учитывает приобретенных деформаций самой стопы, которые влияют на положение самой ножки и обуви и ее движениях при каждом шаге. Банально в большинстве случаев, из-за вальгусного положения стопы, точки опоры смещаются, и большой палец уже отталкивается не от земли, а от верхнего бортика обуви ... тогда как второй принимает на себя всю нагрузку", - резюмировала Галина Зверь.

Что известно о Галине Зверь Галина Звир - врач-подолог со стажем более 19 лет. Основательница подологического центра PODOplus во Львове.

Что означают продольные волны на ногтях

Специалисты YouTube канала "Medical Centric" указывают на то, что вертикальные гребни - самый распространенный тип гребней на ногтях. Эти узкие линии проходят от кутикулы до кончика ногтя и могут выглядеть приподнятыми или углубленными.

"Они могут появляться на одном или нескольких ногтях и присутствовать в любом возрасте, но чаще всего наблюдаются у взрослых. Хотя вертикальные гребни, как правило, безвредны, иногда они могут свидетельствовать о более серьезных заболеваниях, таких как дефицит железа", - говорится в видео.

Что означают поперечные волны на ногтях

Эксперты добавляют, что горизонтальные гребни, с другой стороны, могут быть глубокими и их легко заметить.

"Эти гребни называются линиями Бозе, и они указывают на наличие серьезных заболеваний, таких как заболевания паращитовидной железы, диабет, дефицит цинка и некоторые респираторные заболевания. Другие причины появления ногтевых гребней Существует целый ряд других потенциальных причин", - говорят медики.

Почему на ногтях появились бугры

В видео, специалисты выделили сразу несколько причин появления продольных и поперечных линий на ногтях.

Во-первых, это может быть связано со старением.

"Ногти состоят из кератина - белка, который с возрастом становится хрупким. Это может привести к тому, что гребни и линии становятся более заметными", - говорят эксперты.

Во-вторых, это может быть связано с факторами окружающей среды.

"Если вы работаете с химическими веществами или материалами, которые высушивают ногти, это может привести к тому, что они станут жесткими и ломкими. Особенно это касается маникюра и нейл-арта, поскольку агрессивные химические вещества могут вызвать появление волн и ребристости ногтей", - приводят пример в видео.

В-третьих, это может быть следствием травмы.

"Если вы ударились ногтем о что-то твердое, это может привести к образованию гребней во время заживления ногтя. Обычно это более заметно на горизонтальной плоскости", - отметили в "Medical Centric".

Смотрите видео о том, что означают волнистые ногти на руках:

Как избавиться от волн на ногтях

Однако, от волн и ребристости на ногтях можно избавиться, указывают медики.

"Для начала убедитесь, что вы получаете правильное питание. Прием поливитаминов или сбалансированная диета могут помочь восстановить любые дефициты. Кроме того, если вы подозреваете, что у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу, и он поможет вам вылечить основную причину, вызывающую появление этих гребней", - добавляют фоны.

Специалисты отдельно отметили, что лучший способ определить причину - поговорить с врачом и получить точный диагноз.

Что известно о YouTube канале "Medical Centric" YouTube канал "Medical Centric" - канал на видеохостинге YouTube с общей аудиторией около 500 тысяч пользователей. Канал предлагает полезную медицинскую информацию и советы на различные темы, начиная от медицинских методов лечения и процедур и заканчивая советами по здоровому образу жизни.

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