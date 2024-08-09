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Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

Юрий Берендий
9 августа 2024, 21:11
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Эксперт Пол Джексон призывает потребителей тщательно проверять консервы перед тем, как готовить ужин из ингредиентов, обращая внимание на три вещи.
Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов
Как выбрать свежие консервы в магазине - на что следует обратить внимание / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Запеченная фасоль, тунец и даже тушенка - среди разнообразных кухонных продуктов, упакованных в консервы. Но Пол Джексон, эксперт NRC Business Waste, призывает потребителей тщательно проверять каждую банку, выделяя три основных красных флажка, на которые следует обратить внимание, сообщает Mirror.

Верите или нет, но все сводится к форме жестянки, способу ее хранения и содержимому внутри - то, что легко не заметить при хранении покупок в супермаркете.

"Еду из банки с неглубокой вмятиной, как правило, можно есть, если нет других признаков повреждения. Однако глубокие вмятины на жестяных банках являются серьезным тревожным сигналом. Эти вмятины могут повлиять на герметичность, что может привести к попаданию бактерий и порче содержимого. Убедитесь, что вы проверили банки на наличие глубоких вмятин, прежде чем наслаждаться едой, иначе вас ждет неприятный сюрприз", - сказал он.

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Джексон советует с осторожностью относиться к глубоким кратерам, которые существенно меняют форму банки. Микротрещины, которые часто возникают в результате таких повреждений, могут иногда позволять бактериям процветать вдоль швов.

Кроме вмятин, ржавчины и аномальной выпуклости являются еще двумя большими "нет", когда речь идет о потреблении консервов. Они могут способствовать размножению вредных бактерий.

"Ржавчина на банке вызывает беспокойство, поскольку она может ослабить металл и загрязнить содержимое. Даже незначительные пятна ржавчины могут свидетельствовать о том, что пища внутри может быть опасной для употребления", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что заметно выпуклая банка - это явный признак неприятностей. Обычно это происходит из-за накопления газа в результате жизнедеятельности бактерий внутри банки, что свидетельствует о том, что еда испорчена и опасна для употребления.

"Обязательно выбрасывайте выпирающие банки, чтобы уменьшить риск заражения. Если из банки выливается жидкость, когда вы ее открываете, это может быть связано с накоплением газа в результате размножения микроорганизмов, что свидетельствует о порче. Это влияет на вкус и качество пищи, но также представляет серьезный риск для здоровья, поэтому будьте осторожны", - указывает он.

Чтобы избежать этих рисков и сохранить консервы, Джексон рекомендует "правильно хранить" эти продукты. Хотя это может показаться очевидным, стоит учитывать различные невидимые воздействия.

Например, хранить консервы в шкафу над раковиной или возле нее, пожалуй, "неправильно". Это может показаться прохладным и сухим местом, но влажность и перепады температур, вызванные раковиной, могут "ускорить процесс порчи" и "сократить срок годности консервов".

"Чрезвычайно низкие температуры могут привести к тому, что банки лопнут, что потенциально может привести к проникновению воздуха и влаги внутрь, что в свою очередь может привести к появлению ржавчины и потенциального загрязнения. "Хранение консервов в стабильном, умеренном климате помогает сохранить их долговечность и безопасность", - продолжает Джексон.

Он добавляет, что продукты с высокой кислотностью, такие как помидоры, обычно сохраняют свое качество в течение примерно 18 месяцев после окончания срока годности благодаря своей кислотности, которая помогает их сохранить.

"В отличие от них, продукты с низкой кислотностью, такие как мясо и овощи, могут сохранять свою пиковую свежесть от двух до пяти лет после окончания срока годности при условии правильного хранения", - резюмировал он.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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