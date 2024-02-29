Как хранить макароны: девушка показала способ, чтобы они не рассыпались по шкафу

Главред расскажет, как можно хранить макароны, чтобы они никогда не высыпались из коробки.

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Как хранить макароны / коллаж: Главред, фото: скриншот

Макароны - один из самых популярных видов гарнира в Украине. Однако, многим знакомо, как они могут рассыпаться из открытой упаковки по шкафу и как неприятно их потом собирать. Мы расскажем, как хранить макароны, чтобы не завелись жучки и не рассыпались по шкафу.

Где лучше хранить макароны

Большинство хозяек хранит макароны в упаковках и шкафах, однако часто многие сталкиваются с проблемой, когда в крупах и в макаронных изделиях заводятся жучки. Для того, чтобы этой проблемы избежать, лучше хранить все крупы и макаронные изделия в стекле, но такая возможность есть не у всех. На этот случай есть другое решение проблемы.

Как хранить макароны

Девушка в ТикТок показала лайфхак, как можно сложить край коробки так, чтобы она закрывалась, а макароны не рассыпались, Для этого необходимо боковые части вогнуть во внутреннюю часть коробки, а крышку также вставить внутрь. Таким образом из коробки, которая не закрывается, у вас получится коробка, которая закрывается.

видео дня

Смотрите видео о том, как хранить макароны в коробке:

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