Как хранить макароны: девушка показала способ, чтобы они не рассыпались по шкафу

Макароны - один из самых популярных видов гарнира в Украине. Однако, многим знакомо, как они могут рассыпаться из открытой упаковки по шкафу и как неприятно их потом собирать. Мы расскажем, как хранить макароны, чтобы не завелись жучки и не рассыпались по шкафу.
Где лучше хранить макароны
Большинство хозяек хранит макароны в упаковках и шкафах, однако часто многие сталкиваются с проблемой, когда в крупах и в макаронных изделиях заводятся жучки. Для того, чтобы этой проблемы избежать, лучше хранить все крупы и макаронные изделия в стекле, но такая возможность есть не у всех. На этот случай есть другое решение проблемы.
Как хранить макароны
Девушка в ТикТок показала лайфхак, как можно сложить край коробки так, чтобы она закрывалась, а макароны не рассыпались, Для этого необходимо боковые части вогнуть во внутреннюю часть коробки, а крышку также вставить внутрь. Таким образом из коробки, которая не закрывается, у вас получится коробка, которая закрывается.
Смотрите видео о том, как хранить макароны в коробке:
@monakhovan_
Лайфхак как хранить макароны♬ оригинальный звук - Настя Монахова
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