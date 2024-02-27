Истинно украинское блюдо: девушка показала, как приготовить качану кашу

Украина славится своими национальными блюдами. Некоторые из них немного затерялись. Главред расскажет об одном из них.

https://glavred.info/life/istinno-ukrainskoe-blyudo-devushka-pokazala-kak-prigotovit-kachanu-kashu-10545584.html Ссылка скопирована

Девушка показала, как приготовить качану кашу / коллаж: Главред, фото: скриншот

В истории украинской кухни есть блюда, о которых украинцы невольно забывают в современности. Однако, многие из них из них довольно необычные и достойны быть приготовленными и в нынешние времена. Одним из таких блюд является качана каша. Мы расскажем, как ее приготовить.

Качана каша - история

Согласно словам этнолога с Полтавщины Елены Щербань, которая популяризирует гасторономическую культуру всей Левобережной Украины, как пишут в редакции Факти, качаной каше более 300 лет. Эта каша играла роль свадебного обряда и была популярной только на Полтавщине. Яйца - символ продолжения рода, Птица - символ свадьбы. В это блюдо вкладывается много работы и драгоценные продукты, которые ранее были только на панских кухнях.

Качана каша - рецепт

Качану кашу приготовить довольно не трудно, однако, это занимает много времени и сил.

видео дня

Вам понадобится:

пшено

яйца

мука

силы

Как приготовить:

Для того, чтобы приготовить 100 грам пшена, понадобится около десятка яиц. Яйца необходимо сбить в однородную массу и добавить к пшену, после чего выкатывать ладонью до тех пор, пока каждое зерно пшена не окунется в яйцо. Затем необходимо добавить муку и проделать то де самое движение. Повторять этот цикл необходимо 88 раз по традиции, ведь восьмерка - это символ бесконечности. Однако, можно делать это и столько раз, пока вас не устроит размер зерна пшена, выкатанного в яйце и муке. Затем кашу необходимо высушить в духовке и сварить в курином бульоне, подавать можно с грибной подливкой.

Смотрите видео о том, как приготовить качану кашу:

@valeria.matrokhina Качана каша ? або українське пшоното, чим не альтернатива італійському ризото? Для каші: 100 г пшона 4-5 курячих яєць (на скільки у вас вистачить сил) 100-200 г шеничного борошна (так само як і з яйцями) 1. Яйця збити, в іншу ємність висипати борошно, а пшоно викласти в ємність з пласким дном, мені так катати зручніше. 2. По черзі додавати яйця та борошно, дуже маленькими порціями, і викачувати кожен раз, чим більше шарів накачаєте, тим більшими будуть зернятка каші (при варці вони збільшаться десь в 2 рази) 3. Зернятка каші викладаємо на деко та підсушуємо в духовці при температурі 60 °C приблизно 30-40 хвилин. 4. Після сушки варимо в курячому бульйоні ще 40 хвилин, або до готовності крупинок пшона всередині кульки, варка в бульйоні - це, як на мене, головний секрет смаку цієї каші. Можна варити і в воді але буде не те. 5. В мене вийшов десь 1 літр бульйону і каша повністю його ввібрала, після того як вона була готова я ще додала трішки вершкового масла для кремової текстури. 6. Також не забувайте про сіль та перець. Качана каша - це основа, гарнір, тому її можна подавати до мʼяса, додавати до перших страв або смакувати із підливою. Каша зварена в бульйоні має дуже повноцінний та довершений смак. Тут справа вашої фантазії?? Чи треба рецепт грибної підлити чи в кожного він свій? ? Як вам така страва і чи чули раніше про качану кашу? Чекаю на ваші відмітки від тих, хто теж наважиться приготувати❤️ #качанакаша #автентичністрави #українськакухня ♬ оригінальний звук - Валерія Матрохіна| Мастер шеф

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.