Для чего дырки в овощечистке: факт, о котором многие не догадываются

Каждый человек в своей жизни хоть раз видел двухстороннюю овощечистку с дырками посередине и множеством разных элементов. Однако мало кто знает, для чего предназначен каждый из них. Мы расскажем, как ей правильно пользоваться.
Для чего дырки в овощечистке
Именно этот вопрос чаще всего возникает в голове при виде странных отверствий с зубчиками посередине овощечистки. Однако всё намного проще, чем кажется. Эти отверстия нужны для того, чтобы натирать на них зубчики чеснока.
Для чего вторая сторона овощечистки
Вторая сторона овощечистки предназначена не только для того, чтобы почистить овощи. Ею можно сделать фигурный срез или же, например, нарезать морковь стружкой. К тому же, эту сторону овощечистки можно использовать для нарезки сыра.
Зачем каждая выемка на овощечистке
Также у таких овощечисток есть ушко сбоку. С помощью этого ушка, как неудивительно, можно почистить цитриусовые. Прорезая им кожуру, очищение цитруса в разы упрощается.
Смотрите видео о том, как можно использовать овощечистку:
@muromskaya1 Кто знает, для чего остальные отверстия и наплавления? #лайфхак#лайфхаки#лайфхакидлядома♬ оригинальный звук - Muromskaya
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