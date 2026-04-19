Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семье

Константин Пономарев
19 апреля 2026, 11:14
Обычный тест ДНК раскрыл тайну семьи и поставил под сомнение брак супругов с тремя детьми.
Обычный тест ДНК раскрыл тайну семьи / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Как супруги узнали неожиданную правду о себе
  • Почему семья оказалась в центре обсуждений
  • Что скрывалось в их прошлом долгие годы

Счастливая семья из США оказалась в центре неожиданной и тревожной истории после обычного ДНК-теста. Результаты исследования поставили под сомнение не только их происхождение, но и сам брак.

Селина и Джозеф Киньонес воспитывали троих детей и не подозревали, что их связывает нечто большее, чем любовь. Пара поженилась спустя всего четыре месяца после знакомства и долгие годы считала свою историю вполне обычной. Об этой истории вспоминает Mirror.

видео дня

Открытие, которое изменило все

Интерес к генетике у Селины возник из-за внешних различий у детей. Она решила пройти тест, чтобы узнать больше о своих корнях. Однако результаты оказались шокирующими, ведь супруги оказались двоюродными братом и сестрой.

По словам женщины, это стало настоящим ударом. Она призналась, что в тот момент даже задумалась о разводе, не понимая, как им жить дальше с этим знанием.

Реакция общества

Селина поделилась своей историей в интернете, рассчитывая на поддержку или хотя бы понимание. Но вместо этого столкнулась с волной критики и осуждения. История быстро стала вирусной, собрав миллионы просмотров в соцсетях.

Интерес к генетике у женщины возник из-за внешних различий у детей / Фото: SWNS

Многие пользователи резко отреагировали на ситуацию, не вдаваясь в детали. Особенно болезненно это восприняли дети пары, которым пришлось столкнуться с общественным давлением.

История семьи

Позже выяснилось, что причина кроется в семейной истории. Бабушка Джозефа по отцовской линии была усыновлена, а данные о биологических родственниках оказались утеряны. Именно это и привело к тому, что семья не знала о родстве.

По словам Селины, подобные случаи возможны в небольших сообществах, где многие люди связаны родственными узами, даже не подозревая об этом.

Смотрите в видео о том, что пара думает по поводу их необычного брака:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради шутки и результат перевернул ее жизнь. Обычный генетический тест, который задумывался как развлечение перед свадьбой друзей, неожиданно привел к раскрытию тайны.

Также сообщалось о том, что ДНК-тест разрушил семью. Мужчина узнал, что не является биологическим отцом ребенка, которого воспитывал два года. Несмотря на результат теста, он не изменил своего отношения к сыну.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения соцсеть днк ДНК-тест многодетная семья дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
11:54Политика
11:22Война
10:58Война
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять