Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семье

Обычный тест ДНК раскрыл тайну семьи и поставил под сомнение брак супругов с тремя детьми.

Обычный тест ДНК раскрыл тайну семьи / Коллаж Главред, фото: SWNS

Счастливая семья из США оказалась в центре неожиданной и тревожной истории после обычного ДНК-теста. Результаты исследования поставили под сомнение не только их происхождение, но и сам брак.

Селина и Джозеф Киньонес воспитывали троих детей и не подозревали, что их связывает нечто большее, чем любовь. Пара поженилась спустя всего четыре месяца после знакомства и долгие годы считала свою историю вполне обычной. Об этой истории вспоминает Mirror.

Открытие, которое изменило все

Интерес к генетике у Селины возник из-за внешних различий у детей. Она решила пройти тест, чтобы узнать больше о своих корнях. Однако результаты оказались шокирующими, ведь супруги оказались двоюродными братом и сестрой.

По словам женщины, это стало настоящим ударом. Она призналась, что в тот момент даже задумалась о разводе, не понимая, как им жить дальше с этим знанием.

Реакция общества

Селина поделилась своей историей в интернете, рассчитывая на поддержку или хотя бы понимание. Но вместо этого столкнулась с волной критики и осуждения. История быстро стала вирусной, собрав миллионы просмотров в соцсетях.

Интерес к генетике у женщины возник из-за внешних различий у детей / Фото: SWNS

Многие пользователи резко отреагировали на ситуацию, не вдаваясь в детали. Особенно болезненно это восприняли дети пары, которым пришлось столкнуться с общественным давлением.

История семьи

Позже выяснилось, что причина кроется в семейной истории. Бабушка Джозефа по отцовской линии была усыновлена, а данные о биологических родственниках оказались утеряны. Именно это и привело к тому, что семья не знала о родстве.

По словам Селины, подобные случаи возможны в небольших сообществах, где многие люди связаны родственными узами, даже не подозревая об этом.

