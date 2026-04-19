Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семье

Счастливая семья из США оказалась в центре неожиданной и тревожной истории после обычного ДНК-теста. Результаты исследования поставили под сомнение не только их происхождение, но и сам брак.
Селина и Джозеф Киньонес воспитывали троих детей и не подозревали, что их связывает нечто большее, чем любовь. Пара поженилась спустя всего четыре месяца после знакомства и долгие годы считала свою историю вполне обычной. Об этой истории вспоминает Mirror.
Открытие, которое изменило все
Интерес к генетике у Селины возник из-за внешних различий у детей. Она решила пройти тест, чтобы узнать больше о своих корнях. Однако результаты оказались шокирующими, ведь супруги оказались двоюродными братом и сестрой.
По словам женщины, это стало настоящим ударом. Она призналась, что в тот момент даже задумалась о разводе, не понимая, как им жить дальше с этим знанием.
Реакция общества
Селина поделилась своей историей в интернете, рассчитывая на поддержку или хотя бы понимание. Но вместо этого столкнулась с волной критики и осуждения. История быстро стала вирусной, собрав миллионы просмотров в соцсетях.
Многие пользователи резко отреагировали на ситуацию, не вдаваясь в детали. Особенно болезненно это восприняли дети пары, которым пришлось столкнуться с общественным давлением.
История семьи
Позже выяснилось, что причина кроется в семейной истории. Бабушка Джозефа по отцовской линии была усыновлена, а данные о биологических родственниках оказались утеряны. Именно это и привело к тому, что семья не знала о родстве.
По словам Селины, подобные случаи возможны в небольших сообществах, где многие люди связаны родственными узами, даже не подозревая об этом.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
