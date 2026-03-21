Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

Любопытство обернулось трагедией. Безобидный тест на родословную показал пугающий факт о семье мужчины и стал причиной окончания отношений.

Генетический тест разрушил отношения молодой пары

Вы узнаете:

Какой секрет скрывала семья мужчины

Почему девушка не смогла принять новую правду

Как отреагировали соцсети

Обычное любопытство обернулось неожиданной драмой для молодой пары, решившей пройти ДНК-тест ради развлечения. Вместо безобидных фактов о происхождении они столкнулись с открытием, которое изменило их жизнь и привело к разрыву.

История быстро вызвала резонанс, когда мужчина поделился своим опытом. По его словам, все начиналось как увлекательное исследование семейного древа, но вскоре превратилось в эмоциональное испытание, с которым не все были готовы справиться. Об этом пишет Daily Star.

История семьи мужа

Пара решила пройти популярный тест, чтобы узнать больше о своих предках. Первые результаты вызвали у девушки восторг. Она обнаружила интересные факты о своей семье.

Однако мужчине повезло меньше. Изучая свою родословную, он наткнулся на незнакомые имена и решил "копнуть глубже". Вскоре выяснилось, что один из его предков был серийным убийцей с мрачной репутацией.

Эта новость шокировала его самого, и он попытался обсудить это с родственниками. Те подтвердили факт родства, но признались, что старались держаться подальше от этой части семейной истории.

Разговор, который все изменил

Сначала мужчина надеялся, что его возлюбленная сможет принять эту информацию. Но спустя некоторое время она попросила о серьезной встрече.

Во время разговора девушка призналась, что не может смириться с этим фактом. Несмотря на чувства, она заявила, что знание о такой связи заставило ее иначе взглянуть на партнера.

ДНК-тест раскрыл страшную тайну семьи мужчины

В результате девушка приняла решение расстаться, объяснив, что эмоционально не готова продолжать отношения в такой ситуации.

"Нам было очень весело, но потом я узнал кое-что об одном из своих предков, из-за чего я теперь потерял свою возлюбленную", - отметил мужчина.

Ранее Главред писал о том, что мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене. Он ничего не знал о своей биологической семье, поскольку был частью закрытого усыновления. Мужчина пытался спасти девушке жизнь, пожертвовав одну из своих почек.

Также сообщалось о том, что девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье. Вместе с отцом они ожидали увидеть процентное совпадение, но все пошло не так, как они думали.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

