Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

"Дядя Саша" умер в больнице от тяжелых ранений печени, желудка и кишечника.

В Киеве дворник закрыл собой ребенка от пуль

В Киеве во время теракта погиб дворник Александр Григорьевич, которого все называли "дядя Саша". Он собой закрыл раненого мальчика. Об этом говорится в эфире телеканала "Киев 24".

Это произошло в момент, когда правоохранители сбежали с места преступления, оставив раненого ребенка и отца. Тогда вновь прогремели взрывы и мужчина подбежал к мальчику, закрыл своим телом, приняв на себя пули.

За жизнь дворника более суток боролись медики. У него были тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Спасти Александра Григорьевича не удалось, он умер в больнице.

Соседи вспоминают о "дяде Саше" лишь хорошее. Он всегда помогал людям и очень любил детей. Он посадил елки за свои деньги и украшал их сладостями, чтобы порадовать детей. Мужчина советовал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы те потом радовали урожаем.

Александр Григорьевич мечтал сделать стол на всю длину дома, чтобы потом с соседями отпраздновать победу Украины.

Как сообщал Главред, у "дяди Саши" остался только кот. Теперь он ходит по двору и по подъездам в поисках своего опекуна. Соседи вспоминают Александра Григорьевича и подкармливают котика. Сейчас ему ищут новую семью. А к самому подъезду несут цветы, чтобы почтить память погибших.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.

Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма стрелок был убит.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

