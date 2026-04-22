Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2026, 13:43обновлено 22 апреля, 14:15
"Дядя Саша" умер в больнице от тяжелых ранений печени, желудка и кишечника.
В Киеве дворник закрыл собой ребенка от пуль

В Киеве во время теракта погиб дворник Александр Григорьевич, которого все называли "дядя Саша". Он собой закрыл раненого мальчика. Об этом говорится в эфире телеканала "Киев 24".

Это произошло в момент, когда правоохранители сбежали с места преступления, оставив раненого ребенка и отца. Тогда вновь прогремели взрывы и мужчина подбежал к мальчику, закрыл своим телом, приняв на себя пули.

За жизнь дворника более суток боролись медики. У него были тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Спасти Александра Григорьевича не удалось, он умер в больнице.

Соседи вспоминают о "дяде Саше" лишь хорошее. Он всегда помогал людям и очень любил детей. Он посадил елки за свои деньги и украшал их сладостями, чтобы порадовать детей. Мужчина советовал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы те потом радовали урожаем.

Александр Григорьевич мечтал сделать стол на всю длину дома, чтобы потом с соседями отпраздновать победу Украины.

Как сообщал Главред, у "дяди Саши" остался только кот. Теперь он ходит по двору и по подъездам в поисках своего опекуна. Соседи вспоминают Александра Григорьевича и подкармливают котика. Сейчас ему ищут новую семью. А к самому подъезду несут цветы, чтобы почтить память погибших.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.

Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма стрелок был убит.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

Новости партнеров

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

Реклама

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреля

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
14:47

"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

14:45

Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

14:36

"Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

14:26

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

Реклама
14:11

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

13:56

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

13:53

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

13:52

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

13:43

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:32

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

13:28

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

13:24

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:10

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

12:57

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

12:51

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

Реклама
12:45

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

12:31

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:26

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

11:53

История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

11:31

Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

11:27

Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

11:08

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: начата перекачка нефти - подробности

11:06

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

11:06

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

10:50

Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

10:40

Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

10:33

Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

10:03

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

09:54

Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по ОдессеФото

09:41

РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — КулебаФото

09:17

Где в Украине находится "Глаз Саурона": секретный объект СССР, который годами скрывалиВидео

09:05

После 22 апреля деньги пойдут в руки: 3 знака зодиака ждет финансовый успех

09:04

Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходуФото

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 апреля (обновляется)

Реклама
08:20

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ

08:10

Между самозащитой и хаосом: как Украине обуздать рынок оружиямнение

07:14

РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известноФото

06:45

Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

05:50

На Полтавщину надвигается шквальный ветер: синоптики назвали дату смены погоды

05:15

Меган Маркл хитро насолила королевской семье - что она сделала

04:41

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

04:20

Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

