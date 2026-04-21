Дворник "дядя Саша" стал седьмой жертвой стрелка из Голосеево: его коту ищут хозяина

В Киеве умер седьмой пострадавший в результате стрельбы в Голосеевском районе. Он был работником коммунальной службы.

https://glavred.info/ukraine/dvornik-dyadya-sasha-stal-sedmoy-zhertvoy-strelka-iz-goloseevo-ego-kotu-ishchut-hozyaina-10758311.html Ссылка скопирована

В Киеве увеличилось число погибших - новые детали трагедии

Кратко:

Седьмой жертвой теракта а Киеве стал работник коммунальной службы

Погибшего знали как "дядю Сашу" — доброжелательного и отзывчивого человека

После гибели хозяина его кот остался один

Теракт в Киеве, произошедший 18 апреля в Голосеевском районе унес жизни семи человек. Накануне в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время нападения. Погибший оказался работником коммунальной службы. Жители дома вспоминают как искреннего, доброжелательного человека, который всегда был готов помочь.

Как сообщает Киев24, на месте трагедии люди продолжают чтить память погибших — к подъезду и местам расстрела несут цветы.

видео дня

Жители дома также вспоминают седьмую жертву — мужчину, которого все знали как "дядю Сашу". Он работал дворником. Его часто видели у подъезда — он общался с людьми, помогал соседям и ухаживал за своим котом.

"Он был очень приветлив, всегда здоровался. Его уважали за добросовестную работу и ласковый нрав", — говорят о погибшем киевляне.

После смерти хозяина кот осталось в одиночестве и продолжает бродить по двору в поисках своего опекуна. Соседи подкармливают животное и ищут для него новую семью.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника.

Известно, что злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия. В этот момент в квартире, где он зарегистрирован, возник пожар. Мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. В ходе штурма стрелок был убит.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред