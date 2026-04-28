"Скажу за себя сама": Тина Кароль жестко ответила Злате Огневич

Заочный "баттл" звезд продолжается.

Тина Кароль ответила Злате Огневич

Злата Огневич высказалась о секретах красоты звезд

Почему ответ не понравился Тине Кароль

Недавно Злата Огневич дала интервью Еве Коршик, где рассказала о звездных секретах красоты и упомянула Тину Кароль. Звезда не осталась в стороне и прокомментировала высказывания коллеги.

Злата считает, что красота звезд во многом зависит от финансовых вложений. Помимо дисциплины, спорта и правильного питания, певица постоянно посещает косметологов и пользуется качественным уходом.

Злата Огневич - как поддерживает красоту

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Образ жизни — а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика", — поделилась Огневич.

Слова артистки вызвали широкий резонанс в соцсетях. Обсуждая внешность звезд, вспомнили и о Тине Кароль, которая отлично сохраняет молодость и в последнее время привлекает к себе внимание не только сложными трюками из йоги, но и неувядающей красотой. В свою очередь певица не согласилась с высказываниями Златы и ответила в комментариях.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя — это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа — это ваши привычки и стиль жизни. Причинно-следственная связь в другом! Я скажу за себя сама", — написала Кароль.

Тина Кароль про интервью Златы Огневич

Напомним, что в этом же интервью Огневич нелестно высказалась о Тине Кароль. Она отметила, что уважает свою коллегу, но не хотела бы подпускать звезду к себе близко.

"В принципе, трудолюбие — это ее главный талант, я так считаю. Конечно, как подругу… я бы такую не хотела себе подругу… потому что мне нравятся люди другого типа. Но я ее уважаю, как артистку и как человека, очень многого достигшего своей работой и талантом", — сказала исполнительница.

Злата Огневич

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная телеведущая Соломия Витвицкая поделилась подробностями о своем самочувствии. Звезда призналась, что поначалу не догадывалась о беременности, списывая слабость на восстановление после недавней ринопластики.

Также Алина Гросу продолжает радовать аудиторию кадрами с новорожденным первенцем. Певица уже успела заинтриговать подписчиков возможным именем сына и подтвердила, что находится с малышом в Украине.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

