Солнечные панели, подключаемые к розетке уже в продаже: что стоит знать

Новые солнечные панели для подключения в розетку упрощают доступ к энергетике, однако их мощность невелика и не заменяет полноценные системы.

https://glavred.info/techno/solnechnye-paneli-podklyuchaemye-k-rozetke-uzhe-v-prodazhe-chto-stoit-znat-10760168.html Ссылка скопирована

Новые солнечные системы можно подключать напрямую к электросети через обычную розетку / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как новые солнечные панели меняют рынок энергетики

Что на самом деле дают панели, подключаемые к розетке

Почему эксперты призывают не спешить с покупкой

Новые компактные солнечные панели, которые можно подключать напрямую к электросети через обычную розетку, начинают менять представление о домашней энергетике.

По словам эксперта в области энергетики Джефф Мейер, такие устройства не способны заменить полноценные системы на крыше, но могут сыграть важную роль в расширении доступа к "зеленой" энергии. Об этом пишет The Independent.

видео дня

Ранее установки солнечных панелей в основном оставались доступными лишь для владельцев частных домов с подходящей крышей и достаточным бюджетом. Высокая стоимость, необходимость монтажа и долгосрочные обязательства делали технологию малодоступной для арендаторов, владельцев квартир и домохозяйств без собственной недвижимости.

Новый формат: проще, дешевле, доступнее

Появление подключаемых к розетке панелей меняет сам подход. Теперь солнечная энергетика постепенно превращается из сложного проекта в обычную покупку, подобную бытовой технике. Компактные системы можно разместить на балконе или во дворе, не прибегая к дорогостоящей установке.

Эксперты отмечают, что этот сдвиг важен не столько из-за мощности устройств, сколько из-за изменения восприятия технологии. Она становится более понятной и доступной для широкой аудитории, которая ранее оставалась по каким-то причинам пыталась избегать этой темы.

Экономия будет ограниченной

Несмотря на растущий интерес, специалисты предупреждают, что ожидать значительного снижения счетов за электроэнергию не стоит.

Небольшая мощность новых панелей означает и ограниченную выработку энергии / Фото: Pexels

Небольшая мощность таких панелей означает и ограниченную выработку энергии. Они не способны заменить традиционные солнечные системы или другие меры энергоэффективности, такие как утепление дома или модернизация отопления.

Почему интерес к солнечным панелям растет

По мнению Мейера, возможность самостоятельно производить хотя бы часть электроэнергии делает технологию более "демократичной". Для арендаторов или жителей квартир это часто первый реальный способ попробовать альтернативную энергетику.

Эксперт подчеркивает, что подобные продукты могут сыграть ключевую роль в формировании нового рынка, где наряду с крупными установками появятся доступные и простые решения для массового пользователя.

"Подключаемые солнечные панели намекают на другой вид энергетической технологии, которая меньше, дешевле, требует меньших обязательств", – поделился он.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика

Ранее Главред писал о том, что ученые увеличили эффективность солнечных панелей. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).

Также сообщалось о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред