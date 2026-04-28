"Клиническая смерть": известная певица оказалась на грани

Наталья Бучинская могла не дожить до взрослого возраста.

Наталья Бучинская - клиническая смерть

Наталья Бучинская рассказала о своей клинической смерти

Кто спас будущую звезду

Известная украинская певица Наталья Бучинская откровенно рассказала о том, как пережила клиническую смерть. В интервью Славе Демину артистка призналась, что едва не умерла в совсем раннем возрасте.

По словам Бучинской, будучи ребенком, она заболела двусторонней пневмонией. Звезда вспомнила, что это стало травмирующим воспоминанием для ее отца, который сам был врачом, но не мог спасти ребенка.

"В детстве была клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой отец не очень любит об этом говорить, а вы представьте, что он врач и на его глазах синеет ребенок", — поделилась Наталья.

Певица рассказала, что спасти ее помогла медсестра, которая сделала укол прямо в голову малышки. Исполнительница хита "Жоржини" призналась, что до сих пор считает ее своей спасительницей.

"Тут подошла медсестра, которая сделала укол в голову, где была видна вена. Вот эта сестричка и молитвы меня спасли", — высказалась Бучинская.

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская поделилась с поклонниками радостным событием — в ее семье случилось пополнение. В своем блоге певица опубликовала трогательное видео, на котором запечатлен момент знакомства младшей дочери Софии с рыжей кошкой.

Также недавнее интервью Златы Огневич спровоцировало новую волну обсуждений в сети. В центре внимания оказалась и Тина Кароль: пользователи восхищаются тем, как артистке удается сохранять молодость. Певица не осталась в стороне и прокомментировала высказывания коллеги.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Наталья Бучинская Наталья Бучинская - украинская эстрадная певица, режиссер, юрист, общественно-политическая деятельница. Заслуженная артистка Украины (1999), Народная артистка Украины (2004), сообщает Википедия.

