Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Клиническая смерть": известная певица оказалась на грани

Кристина Трохимчук
28 апреля 2026, 13:11
Наталья Бучинская могла не дожить до взрослого возраста.
Наталья Бучинская - клиническая смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Бучинская; скрин из видео

Вы узнаете:

Известная украинская певица Наталья Бучинская откровенно рассказала о том, как пережила клиническую смерть. В интервью Славе Демину артистка призналась, что едва не умерла в совсем раннем возрасте.

По словам Бучинской, будучи ребенком, она заболела двусторонней пневмонией. Звезда вспомнила, что это стало травмирующим воспоминанием для ее отца, который сам был врачом, но не мог спасти ребенка.

видео дня
Наталья Бучинская - интервью / скрин из видео

"В детстве была клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой отец не очень любит об этом говорить, а вы представьте, что он врач и на его глазах синеет ребенок", — поделилась Наталья.

Певица рассказала, что спасти ее помогла медсестра, которая сделала укол прямо в голову малышки. Исполнительница хита "Жоржини" призналась, что до сих пор считает ее своей спасительницей.

Наталья Бучинская - Жоржини / скрин из видео

"Тут подошла медсестра, которая сделала укол в голову, где была видна вена. Вот эта сестричка и молитвы меня спасли", — высказалась Бучинская.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская поделилась с поклонниками радостным событием — в ее семье случилось пополнение. В своем блоге певица опубликовала трогательное видео, на котором запечатлен момент знакомства младшей дочери Софии с рыжей кошкой.

Также недавнее интервью Златы Огневич спровоцировало новую волну обсуждений в сети. В центре внимания оказалась и Тина Кароль: пользователи восхищаются тем, как артистке удается сохранять молодость. Певица не осталась в стороне и прокомментировала высказывания коллеги.

Про персону: Наталья Бучинская

Наталья Бучинская - украинская эстрадная певица, режиссер, юрист, общественно-политическая деятельница. Заслуженная артистка Украины (1999), Народная артистка Украины (2004), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Курс валют может резко измениться - сколько будут стоить доллар и евро в мае

13:21Экономика
ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

13:06Украина
Снег и заморозки пока не отступают: когда в Украине наконец потеплеет

13:03Синоптик
Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Последние новости

13:32

13:21

13:21

13:12

13:11

13:06

13:03

12:05

11:58

11:57

11:50

11:39

11:36

11:19

11:14

11:06

11:05

11:05

10:32

10:10

10:09

10:09

09:53

09:51

09:27

09:00

08:48

08:47

08:26

08:26

08:15

07:44

06:58

06:45

05:50

05:11

04:41

04:23

04:00

03:27

02:31

02:09

00:47

27 апреля, понедельник
23:36

23:12

22:57

22:52

22:38

22:20

21:55

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять