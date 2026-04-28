Отсрочки от мобилизации, выплаты для ВПЛ и единый тариф на электроэнергию: что изменится с 1 мая для украинцев

В мае украинцев ждет ряд изменений, которые повлияют на повседневную жизнь.

Украинцев в мае 2026 года ждут существенные изменения

Май 2026 года в Украине принесет ряд изменений, которые затронут повседневную жизнь граждан. В частности, изменятся правила отсрочки, отменяется льготный тариф на электроэнергию, изменятся правила выплат для переселенцев, а также колебаниям подвергнется курс валют. Какие изменения вступают в силу с 1 мая — в материале Главреда.

Мобилизация с 1 мая 2026 года — что будет с отсрочками

С 1 мая 2026 года правила мобилизации в Украине формально не меняются, однако ключевые нововведения касаются отсрочек, большинство из которых привязаны к сроку действия военного положения — до 4 мая. Именно поэтому для значительной части военнообязанных май станет периодом переоформления или подтверждения права на отсрочку.

По окончании текущего срока военного положения части граждан отсрочки будут продлены автоматически — в частности через электронную систему "Резерв+". Если в приложении уже отображается новый срок действия, дополнительных действий предпринимать не нужно. В то же время автоматическое продление предусмотрено не для всех: в случаях, когда система не может подтвердить основание или данные требуют уточнения, военнообязанным придется подавать документы повторно.

Отдельным категориям граждан важно успеть переоформить отсрочку до 4 мая, иначе существует риск потери ее действия. В частности, проверить свои документы нужно тем:

У кого заканчивается срок действия отсрочки (до 4 мая) и при этом в электронном кабинете ("Резерв+") не появилось автоматическое продление. В такой ситуации отсрочка фактически теряет силу, если ее не обновить. У кого изменились обстоятельства, дающие право на отсрочку. Например, изменения в составе семьи, месте работы, статусе обучения или состоянии здоровья. В таких случаях необходимо подавать новые подтверждающие документы. У кого данные отсутствуют или неполны в государственных реестрах. Это часто касается студентов, если учебное заведение не передало или не обновило данные, лиц, имеющих основания для ухода за родственниками, многодетных родителей или опекунов. Тем, кто ранее оформлял отсрочку "вручную" через ТЦК, без цифровой фиксации — сейчас такие случаи чаще требуют повторного подтверждения через ЦПАУ или онлайн. Лица с временными основаниями (например, краткосрочное лечение или временная негодность), где срок отсрочки изначально был ограничен и не подлежит автоматическому продлению.

В то же время не нужно ничего делать тем, у кого отсрочка уже автоматически продлена и это отображается в электронной системе — их статус считается актуальным.

Праздничные дни в мае 2026 года — будут ли дополнительные выходные

В мае 2026 года в Украине традиционно будут отмечаться несколько важных дат — День труда (1 мая), День памяти и Победы (8 мая), а также религиозный праздник Троица, который ежегодно приходится на разные даты.

Впрочем, несмотря на наличие праздников, украинцы не получат официальных выходных дней. Причина — действие военного положения, во время которого нормы трудового законодательства относительно переноса праздничных и нерабочих дней временно не применяются.

Социальные выплаты для ВПЛ с мая2026 года — что меняется и как получить деньги

В мае 2026 года в Украине начинают действовать обновленные правила социальных выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Изменения направлены на то, чтобы сделать систему более стабильной и менее бюрократичной, но в то же время вводят важные нюансы, которые могут повлиять на размер получаемой помощи.

Прежде всего, государство увеличило сроки получения выплат. Если раньше помощь часто назначали на короткий срок с необходимостью регулярного переоформления, то теперь ее будут предоставлять на более длительный срок. Это означает, что ВПЛ реже будут сталкиваться с необходимостью подавать документы повторно, а сами выплаты станут более предсказуемыми.

В приоритете остаются уязвимые категории населения:

семьи с детьми;

многодетные семьи;

одинокие родители;

люди с инвалидностью;

лица, ухаживающие за больными или пожилыми родственниками.

Отдельная категория — пенсионеры-ВПЛ. Они имеют право на выплаты, если:

подтвержден статус ВПЛ;

их данные актуальны в государственных реестрах;

нет несоответствий, которые могут привести к приостановке начислений.

Для трудоспособных лиц могут действовать следующие условия:

необходимость быть официально трудоустроенным или находиться в поиске работы;

регистрация в центре занятости;

отсутствие длительной "безосновательной" безработицы.

При этом часть людей может лишиться права на выплаты, если:

вернулась к постоянному месту жительства;

уехала за границу на длительный срок;

имеет достаточный уровень дохода или сбережений (по критериям программы);

не подтвердила свой статус или не обновила данные.

Отдельно обновлены правила для пенсионеров из числа ВПЛ. Изменения касаются прежде всего процедур — в частности, проверки данных и начисления выплат. Ожидается, что благодаря большей автоматизации уменьшится количество задержек и случаев, когда пенсии временно не выплачивались из-за технических несоответствий.

В то же время ключевым фактором остается дата подачи заявления. Если обратиться за оформлением помощи до 1 мая 2026 года, выплаты могут быть начислены задним числом — то есть за предыдущий период. Если же подать заявление после этой даты, помощь будет назначаться только с момента обращения, без компенсации за прошедшие месяцы.

Тарифы на электроэнергию в Украине — что изменится с 1 мая

С 1 мая 2026 года в Украине отменяют льготные тарифы на свет для домохозяйств, которые официально используют электроэнергию для отопления жилья.

Для них действует ставка 2,64 грн за кВт-ч в пределах лимита до 2000 кВт-ч в месяц. Все, что превышает этот объем, уже оплачивается по полной цене в 4,32 грн.

Впрочем, с 1 мая эта модель прекращает существование. Завершение отопительного сезона автоматически отменяет льготный тариф, и все бытовые потребители переходят на единую ставку — 4,32 грн за кВт-ч независимо от способа отопления.

Декларирование доходов завершается — кого в мае ждут штрафы

1 мая в Украине завершается кампания по подаче деклараций о доходах за 2025 год. Речь идет прежде всего о гражданах, которые получали доходы не от налоговых агентов — например, из-за рубежа, от аренды имущества или независимой деятельности. Именно они обязаны самостоятельно подать декларацию и уплатить налоги.

В случае нарушения сроков предусмотрены финансовые санкции. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф в размере 340 грн. Если же нарушение повторяется в течение года, сумма возрастает до 1020 грн.

Кроме того, если налогоплательщик не только опоздал с декларацией, но и просрочил уплату налоговых обязательств, могут применяться дополнительные штрафы — 10% от суммы задолженности в случае задержки до 30 дней и 20%, если задержка превышает этот срок.

Помощь на энергонезависимость для ФЛП — как подать заявку до 31 мая

До 31 мая предприниматели могут подать заявку на получение единовременной финансовой помощи на повышение энергонезависимости. Речь идет о физических лицах-предпринимателях (ФЛП) 2 и 3 группы единого налога, которые были зарегистрированы до 1 декабря 2025 года. ФЛП на общей системе налогообложения, а также ФЛП на первой и четвертой группе единого налога не подпадают под условия этой программы.

Программа предусматривает предоставление средств на закупку оборудования, которое поможет бизнесу работать даже во время перебоев с электроэнергией. В частности, финансирование можно использовать на генераторы, аккумуляторы, системы резервного питания или другие решения для автономной работы.

Получить помощь могут представители малого бизнеса, которые соответствуют определенным критериям: официально зарегистрированы, осуществляют деятельность в приоритетных сферах и не имеют критических нарушений налогового законодательства. При этом важно, что средства имеют целевое назначение — их нужно использовать именно на энергонезависимость, а в отдельных случаях предусмотрена отчетность о расходах.

Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія". Для того, чтобы подать заявку, необходимо:

Войти в приложение или на портал "Дія".

Найти раздел с государственной помощью для бизнеса. Выберите программу, связанную с поддержкой энергонезависимости.

Проверить свои данные. Система автоматически подтянет информацию о ФЛП или компании — проверьте ее актуальность.

Заполнить заявку. Укажите необходимые данные: вид деятельности, количество работников, подтверждение того, что бизнес работает и соответствует условиям.

Добавить документы (при необходимости). В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные подтверждения — например, о деятельности или отсутствии долгов.

Подписать и подать заявление. Подпись осуществляется онлайн — через "Дія.Підпис" или другую электронную подпись.

После подачи заявления его рассмотрят, и в случае одобрения средства будут перечислены на счет.

Курс валют в мае — что будет с долларом и евро

В мае ситуация на валютном рынке Украины останется контролируемой, хотя колебания курса все же будут. Основное влияние на ситуацию, по оценке банкиров, будут оказывать решения Национального банка Украины, международная помощь, цены на нефть и военные риски.

Как рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, базовый сценарий заключается в том, что валютный рынок и в дальнейшем будет работать в условиях режима "управляемой гибкости". Именно этот подход сейчас остается главным механизмом, который не позволяет курсу выходить из-под контроля. Да, ежедневные изменения могут быть довольно заметными, а в отдельные периоды не исключена повышенная волатильность. Но само наличие курсовых колебаний еще не означает разбалансировки рынка. Пределы такой динамики, как и раньше, будут определяться интервенциями Нацбанка, с помощью которых регулятор будет уравновешивать спрос и предложение на межбанковском рынке.

"По нашим оценкам, в мае средний недельный объем таких валютных интервенций может составить до $800 млн, и этого ресурса в текущих условиях должно хватить для поддержания стабильности", — уточнил Мамедов.

Как объясняет банкир, существенно повлиять на рынок может и фактор внешнего финансирования. Речь идет прежде всего о разблокировании кредита ЕС на 90 млрд евро и потенциальном поступлении первых траншей в рамках этой программы.

"Для Украины это имеет не только практическое бюджетное значение, но и серьезный психологический эффект. Международная поддержка помогает финансировать часть государственных нужд, сохранять макрофинансовую устойчивость и поддерживать базовые условия функционирования экономики в условиях войны. Напомню, что в государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи определена на уровне 2,079 трлн грн, что по среднегодовому курсу 45,7 грн/$ соответствует примерно $45,5 млрд. В то же время с начала 2026 года Украина уже получила не менее $6,8 млрд внешнего финансирования: по данным НБУ, по состоянию на 20 марта поступило $5,5 млрд, а 1 апреля страна дополнительно получила от Японии почти $1,3 млрд гранта", — пояснил Мамедов.

Среди внешних рисков также стоит выделить ситуацию на Ближнем Востоке, которая способна влиять на глобальные цены на нефть. По словам Мамедова, если нефть будет дорожать, это усилит инфляционное давление в мире, и Украина также ощутит этот эффект.

"Для Украины нефтяной фактор имеет еще одно важное значение — он влияет на соотношение евро и доллара на мировых рынках, а значит, и на внутренний курс евро. Для украинского рынка это принципиально, ведь стоимость евро определяется не только курсом гривны к доллару, но и глобальной динамикой пары евро/доллар. Если нефть будет дорожать, это может поддержать доллар, и тогда пара евро/доллар, вероятно, будет находиться в пределах 1,10–1,13. Если же на нефтяном рынке будет доминировать снижение цен или, по крайней мере, стабилизация на нынешних уровнях, более реалистичным будет диапазон 1,15–1,18. Для внутреннего рынка это означает довольно заметную волатильность евро, ведь каждая "сота" в соотношении к доллару добавляет или отнимает ориентировочно 0,5 грн в стоимости европейской валюты в Украине", — рассказал эксперт.

По прогнозу банкира, в мае курс доллара будет колебаться в пределах:

43,8–44,8 грн за доллар;

50–52,5 грн за евро.

"Таким образом, май вряд ли принесет резкие валютные потрясения", — подытожил Мамедов.

О персоне: Сергей Мамедов Сергей Мамедов — украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банк. Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

Цены на продукты в Украине — что изменится в мае

В мае главным ключевым фактором формирования цен на продукты останется ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на стоимость энергоносителей и удобрений.

В то же время погодный фактор и сезонность, по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, уже начали работать на удешевление части овощной группы.

"На рынок вышло значительное количество украинских производителей, и цены на тепличные овощи уже существенно просели. Тенденция будет продолжать снижаться, потому что в мае появятся овощи открытого грунта, что дополнительно потянет цены вниз", — отметил Марчук.

Эксперт добавляет, что хуже ситуация с томатами, ведь условия для их выращивания сейчас неблагоприятные из-за понижения температуры ночью. Однако предложение постепенно будет увеличиваться, и благодаря этому потребители смогут меньше платить за эти продукты. Хотя, по сравнению с прошлым сезоном, они все еще остаются дороже.

Отдельно стоит отметить ситуацию с яйцами. После Пасхи и с приходом тепла предложение выросло, что уже привело к снижению цен.

"В мае, надеемся, весна все-таки "вспомнит", что она весна, и наступит потепление. Соответственно, предложение яиц также будет расти, что позволит снизить их цену еще примерно на 7–10%", — прогнозирует Марчук.

На рынке мяса ситуация остается относительно стабильной, хотя возможны краткосрочные колебания в период майских праздников — в пределах 2-3%.

Молочная продукция в мае может временно подорожать. "Вероятно рост в пределах до 5%, однако с приближением сезона большого молока ожидается постепенное снижение цены", — уточнил Марчук.

В фруктовом сегменте ситуация неоднородна. Если клубника уже демонстрирует снижение цен благодаря импорту и внутреннему предложению, то косточковые фрукты (вишни, черешни) остаются под угрозой подорожания из-за весенних заморозков, которые в отдельных регионах уничтожили до половины урожая.

"Косточковая группа довольно сильно пострадала, так как уже было цветение деревьев, потери могут достигать где-то около 50%, что за собой может затем повлечь за собой рост цены более чем на 30-50% по сравнению с прошлым сезоном при условии хотя бы какого-то урожая", — уточнил Марчук.

В то же время подсолнечное масло остается чувствительным к глобальным факторам.

"Пока на мировых рынках сохраняется напряженность из-за энергетических рисков, цены на масло будут оставаться высокими", — объясняют эксперты. В случае обострения ситуации возможен дальнейший рост стоимости топлива, что автоматически повлияет на себестоимость всех товаров.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

