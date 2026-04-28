Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

Оккупанты нанесли несколько ударов по Кривому Рогу, в результате чего погиб один человек, 5 человек получили ранения.

https://glavred.info/ukraine/vsyu-noch-i-utro-rf-bila-po-krivomu-rogu-est-pogibshiy-chislo-ranenyh-vozroslo-10760117.html Ссылка скопирована

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

Войска РФ атаковали Кривой Рог ударными дронами

Целью были объекты инфраструктуры

В результате обстрела есть погибший и раненые

Оккупационные войска РФ в течение ночи и утра обстреливали Днепропетровскую область ударными дронами. Под ударом оказался Кривой Рог.

В результате удара российского беспилотника по объекту инфраструктуры есть погибший и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

видео дня

"Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. На данный момент, к сожалению, один человек погиб, один ранен", — говорится в сообщении.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки известно уже о 5 пострадавших.

"Погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин — 31, 32, 41, 45 и 57 лет — получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Шахед / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. К счастью, обошлось без пострадавших. Остальные последствия уточняются.

Кроме того, ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия осуществила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Известно о 14 пострадавших, среди них — двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, поздно вечером 27 апреля российская оккупационная армия также в очередной раз атаковала дронами населенные пункты Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред