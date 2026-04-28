ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации: названы сроки

Более 300 народных депутатов поддержали соответствующие законопроекты.

Поддержанный депутатами законопроект ожидает подписи президента

Что сообщил Железняк:

Депутаты поддержали продолжение военного положения в Украине

Военное положение в Украине будет действовать, по меньшей мере, до начала августа

Всеобщую мобилизацию в Украине также продолжат

Во время пленарного заседания Верховной Рады нардепы поддержали законопроект 15197 о продлении военного положения. Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 315 народных избранников, 2 выступили против законопроекта, а еще 17 депутатов не участвовали в голосовании. Однако решение было принято большинством.

Далее, как пояснил Железняк, законопроект должны подписать глава ВРУ Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Депутат добавил, что это уже в 19-й раз, когда Парламент принимает такое решение. И действие военного положения будет продлено на 90 дней – до 2 августа текущего года.

Также большинство чиновников поддержали законопроект 15198 о продлении общей мобилизации на 90 дней. "За" проголосовали 304 депутата, "против" 2, "воздержались" также 2. Не участвовали в голосовании 25 нардепов.

Напомним, Главред писал, что по словам главы нацполиции Ивана Выговского, национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции в Украине.

Ранее стало известно, что в рамках готовящейся Министерством обороны мобилизационной реформы рассматривается разделение функций ТЦК. ТЦК могут быть переименованы в "Офис резерва", а некоторые его функции, включая проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Недавно сообщалось, что министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

