Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

Сын Игоря Кондратюка самостоятельно принял решение о мобилизации.

Игорь Кондратюк последние новости - ведущий рассказал о службе сына

Летом 2025 года украинский ведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал, что его старший сын Сергей служит в ВСУ. Оказалось, что тот пошел добровольцем еще в 2023 году.

В беседе с Маричкой Падалко шоумен рассказал: служба не дается Сергею легко, но тот делает все, что от него зависит. Сперва сын Кондратюка рассчитывал попасть в минометное подразделение к своему знакомому, но его направили на учебу в Великобританию, а затем распределили в 46-ю ДШВ.

"Служит, ворчит, потому что армия - это немножко не его. Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его собираются сделать начальником отделения подразделения. Я думаю, что он нескоро будет дома", - поделился Игорь Кондратюк.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ. Украинский актер Андрей Исаенко перестал поддерживать связь с родственниками, которые живут в стране-агрессоре.

Также украинский танцор Женя Кот впервые рассказал о проблемах с алкоголем. Артист признался, почему начал злоупотреблять и как поборол зависимость.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

