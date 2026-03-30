Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

Анна Подгорная
30 марта 2026, 03:02
Сын Игоря Кондратюка самостоятельно принял решение о мобилизации.
Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк последние новости - ведущий рассказал о службе сына / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor

  • Сын Игоря Кондратюка служит в ВСУ
  • Шоумен рассказал детали о Сергее

Летом 2025 года украинский ведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал, что его старший сын Сергей служит в ВСУ. Оказалось, что тот пошел добровольцем еще в 2023 году.

В беседе с Маричкой Падалко шоумен рассказал: служба не дается Сергею легко, но тот делает все, что от него зависит. Сперва сын Кондратюка рассчитывал попасть в минометное подразделение к своему знакомому, но его направили на учебу в Великобританию, а затем распределили в 46-ю ДШВ.

видео дня

"Служит, ворчит, потому что армия - это немножко не его. Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его собираются сделать начальником отделения подразделения. Я думаю, что он нескоро будет дома", - поделился Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк последние новости - ведущий рассказал о службе сына / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ. Украинский актер Андрей Исаенко перестал поддерживать связь с родственниками, которые живут в стране-агрессоре.

Также украинский танцор Женя Кот впервые рассказал о проблемах с алкоголем. Артист признался, почему начал злоупотреблять и как поборол зависимость.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"

Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

Реклама

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там было

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там было

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось

Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

Дмитрий Кулеба признался, чем занят его 19-летний сын

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

"Раздражение Трампа проходит": Фесенко — о стратегии в отношениях с СШАмнение

Реклама
В Киеве на железной дороге погиб подросток, ещё двое получили тяжёлые ожогиФото

Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"Видео

Гороскоп на завтра, 30 марта: Водолеям - разочарование, Козерогам - награда

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

Реклама
5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчасВидео

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там былоВидео

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

