Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

Летом 2025 года украинский ведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал, что его старший сын Сергей служит в ВСУ. Оказалось, что тот пошел добровольцем еще в 2023 году.
В беседе с Маричкой Падалко шоумен рассказал: служба не дается Сергею легко, но тот делает все, что от него зависит. Сперва сын Кондратюка рассчитывал попасть в минометное подразделение к своему знакомому, но его направили на учебу в Великобританию, а затем распределили в 46-ю ДШВ.
"Служит, ворчит, потому что армия - это немножко не его. Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его собираются сделать начальником отделения подразделения. Я думаю, что он нескоро будет дома", - поделился Игорь Кондратюк.
О персоне: Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.
