В недрах Земли нашли невероятное: учёные раскрыли появление гигантские структур

Алексей Тесля
23 ноября 2025, 00:46
Учёные пришли к выводу, что сценарий о магматическом океане не объясняет наблюдаемое количество ферропериклаза.
Раскрыта главная загадка планеты

Учёные приблизились к объяснению происхождения двух огромных плотных структур, скрытых у границы мантии и ядра — так называемых LLSVP.

Эти зоны, обнаруженные по данным сейсмических волн ещё в 1980-х, расположены под Африкой и под Тихим океаном, пишет Science Alert.

Волны проходят через них медленнее, что говорит об их необычном составе; известно также, что африканская область связана с ослаблением магнитного поля над Атлантикой.

Раньше происхождение этих структур связывали либо с древними плитами, либо с ударом предполагаемой протопланеты Тейи. Новое исследование под руководством Йошинори Миядзаки из Университета Ратгерса проверило существующие гипотезы и сопоставило их с моделями ранней Земли.

Учёные пришли к выводу, что сценарий о магматическом океане не объясняет наблюдаемое количество ферропериклаза. В смоделированных условиях оказалось, что лёгкие компоненты ядра — такие как оксид магния и диоксид кремния — могли всплывать в раннем магматическом океане, изменяя состав вещества и формируя минералы вроде бриджманита и сейфертита. Эти процессы оставляли низкое содержание ферропериклаза — именно такие данные фиксируются сегодня.

Со временем эти выделившиеся материалы могли скапливаться в массивные плотные зоны, которые сохраняются уже 4,5 миллиарда лет — и являются тем, что сегодня известно как LLSVP. Рядом с ними обнаруживаются и зоны ULVZ, дополнительно свидетельствующие о сложном строении границы ядро–мантия.

По словам Миядзаки, понимание природы этих структур помогает лучше осознать, как эволюционировала Земля и почему её геология пошла по пути, отличному от других планет. Это может объяснить, какие условия сделали нашу планету пригодной для жизни.

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

наука
США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
