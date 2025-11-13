Не постепенный процесс - ученые смогли раскрыть главный секрет засыпания

Ученые из Великобритании доказали, что момент засыпания - это не медленный процесс, а внезапный скачок мозговой активности, который происходит за минуты.

Ученые доказали, что момент засыпания происходит не постепенно, а резко - подобно "переключателю" в мозге, который включает состояние сна всего за несколько минут. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследования, которые были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Сколько времени человек засыпает - как происходит засыпание

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (ICL) и Университета Суррея в Великобритании установили, что мозг человека переходит в сон внезапно, примерно за 4,5 минуты до полного засыпания.

"Мы обнаружили, что засыпание является раздвоением, а не постепенным процессом, с четким переломным моментом, который можно предсказать в режиме реального времени", - пояснил нейробиолог Нир Гроссман из ICL.

Что чувствует человек, когда засыпает

Команда использовала электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для анализа мозговой активности тысяч добровольцев. В результате ученые создали математическую модель из 47 признаков мозговой активности, которая демонстрирует резкий "провал" в фазу сна - как шар, катящийся с крутого склона.

"Теперь мы можем взять человека, измерить активность его мозга и каждую секунду, с точностью, которая раньше была невозможной, сказать, насколько он далек от засыпания", - отметил Гроссман в комментарии для New Scientist.

Модель оказалась настолько точной, что всего одна ночь записей мозговой активности позволила предсказать момент засыпания следующей ночью с точностью 95% и погрешностью менее минуты.

Что это значит для науки

Такое открытие может в корне изменить понимание сна, ведь впервые доказано, что засыпание - это не плавный процесс, а мгновенный переход между состояниями мозга.

По словам исследователей, это открывает новые перспективы в лечении бессонницы, мониторинге анестезии и даже в создании технологий, которые будут предотвращать засыпание водителей за рулем.

"Возможность отслеживать, как засыпают отдельные мозги, имеет глубокое значение для нашего понимания процесса сна и разработки новых методов лечения для людей, страдающих от бессонницы", - подытожил Нир Гроссман.

