10 снов, предвещающих богатство и удачу

Вы узнаете:
- На какие сны стоит обратить внимание
- Какие символы вещие
Утренние сны часто считаются особенно значимыми, и многие из них несут в себе предвестие успеха. Например, сон о груде зерна — риса, проса или горчицы — считается символом материального изобилия. Если вы видите себя взбирающимся на кучу зерна, это знак грядущего богатства.
Похожее значение имеет сон с радостным ребенком. Веселый малыш во сне — к прибыли и неожиданным денежным поступлениям.
Еще один положительный символ — урна, наполненная водой. Такой сон указывает не только на финансовый рост, но и на выгоду, связанную с землей или недвижимостью.
Если же вы видите, как принимаете ванну или кто-то другой омывается водой, это может означать скорое путешествие и денежную удачу. Особенно благоприятен сон, в котором вы купаетесь в священной реке — он символизирует избавление от убытков.
Неожиданно, но выпадающие зубы во сне тоже предвещают прибыль. Хотя в реальности такой сон может тревожить, толкователи уверены: он означает получение денег.
Если утром вы видите себя дающим интервью в офисе, это знак профессионального успеха и скорого финансового вознаграждения.
Особо удачным считается сон, в котором появляются покойные предки — согласно священным писаниям, это к благословению и денежной удаче.
Видеть храм, лампу, колокол или колесницу — также признак того, что Вселенная готовит вам изобилие и защиту.
Даже вид крови во сне не всегда плох. Утренний сон с кровопролитием, по толкованиям, может указывать на грядущие хорошие новости и внезапное обогащение.
А если вам приснилась глина или глиняный сосуд, это один из самых благоприятных символов: он означает будущие приобретения, земельную собственность и финансовую стабильность.
Так что если один из этих снов посетит вас под утро, не спешите забывать — возможно, Вселенная посылает знак приближающегося благополучия.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
