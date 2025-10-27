Некоторые сновидения, по древним поверьям и толкованиям астрологов, могут предвещать скорое финансовое благополучие.

10 снов, предвещающих богатство и удачу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

На какие сны стоит обратить внимание

Какие символы вещие

Утренние сны часто считаются особенно значимыми, и многие из них несут в себе предвестие успеха. Например, сон о груде зерна — риса, проса или горчицы — считается символом материального изобилия. Если вы видите себя взбирающимся на кучу зерна, это знак грядущего богатства.

Похожее значение имеет сон с радостным ребенком. Веселый малыш во сне — к прибыли и неожиданным денежным поступлениям.

Еще один положительный символ — урна, наполненная водой. Такой сон указывает не только на финансовый рост, но и на выгоду, связанную с землей или недвижимостью.

Если же вы видите, как принимаете ванну или кто-то другой омывается водой, это может означать скорое путешествие и денежную удачу. Особенно благоприятен сон, в котором вы купаетесь в священной реке — он символизирует избавление от убытков.

Неожиданно, но выпадающие зубы во сне тоже предвещают прибыль. Хотя в реальности такой сон может тревожить, толкователи уверены: он означает получение денег.

Если утром вы видите себя дающим интервью в офисе, это знак профессионального успеха и скорого финансового вознаграждения.

Особо удачным считается сон, в котором появляются покойные предки — согласно священным писаниям, это к благословению и денежной удаче.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Видеть храм, лампу, колокол или колесницу — также признак того, что Вселенная готовит вам изобилие и защиту.

Даже вид крови во сне не всегда плох. Утренний сон с кровопролитием, по толкованиям, может указывать на грядущие хорошие новости и внезапное обогащение.

А если вам приснилась глина или глиняный сосуд, это один из самых благоприятных символов: он означает будущие приобретения, земельную собственность и финансовую стабильность.

Так что если один из этих снов посетит вас под утро, не спешите забывать — возможно, Вселенная посылает знак приближающегося благополучия.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

