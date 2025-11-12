Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

Важное:
- У некоторых людей риск ускоренного биологического старения выше
- Чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект
Свободное владение двумя и более языками оказалось мощным, но недооценённым инструментом в борьбе с последствиями старения.
Согласно новому масштабному исследованию, опубликованному в IFLScience, у людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного биологического старения примерно в два раза выше, чем у тех, кто регулярно использует несколько языков.
Учёные проанализировали данные 86 тысяч человек из 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали: чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект для мозга и организма.
Исследователи объясняют это тем, что постоянное переключение между языковыми системами служит своеобразной "гимнастикой для мозга", поддерживая его гибкость и создавая "когнитивный резерв", который замедляет снижение умственных и физических способностей.
Как и другие факторы здорового образа жизни — физическая активность и социальные связи — многоязычие способствует сохранению ясности ума и жизненной энергии с возрастом. Даже с учётом таких факторов, как образ жизни, питание или социальная активность, эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым.
Эти выводы обнадёживают, ведь, по оценкам, около 50–70% населения Земли владеют двумя и более языками. Однако для стран, где большинство говорит только на одном — например, США, Великобритании, Канады и Австралии, — результаты вызывают тревогу: именно там наблюдается быстрый рост числа возрастных когнитивных нарушений.
Лингвист из Университета Окленда профессор Стивен Мэй, комментируя работу, подчеркнул, что многоязычие приносит не только когнитивные, но и социальные и образовательные преимущества, о которых известно уже десятилетиями.
Авторы исследования считают, что полученные данные стоит учитывать при формировании государственной политики — от систем здравоохранения до образовательных программ.
Начало старения: что говорят ученые
Старение — это естественный жизненный процесс, который начинается после периода зрелости. В этот этап организм постепенно теряет физическую выносливость, снижается умственная активность и меняются привычные социальные функции человека. Явление имеет как биологические, так и социальные признаки, по которым можно определить его начало.
Об источнике: IFLScience
IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.
Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.
