Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

У некоторых людей риск ускоренного биологического старения выше

Чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект

Свободное владение двумя и более языками оказалось мощным, но недооценённым инструментом в борьбе с последствиями старения.

Согласно новому масштабному исследованию, опубликованному в IFLScience, у людей, говорящих только на одном языке, риск ускоренного биологического старения примерно в два раза выше, чем у тех, кто регулярно использует несколько языков.

Учёные проанализировали данные 86 тысяч человек из 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Результаты показали: чем больше языков знает человек, тем сильнее выражен защитный эффект для мозга и организма.

Исследователи объясняют это тем, что постоянное переключение между языковыми системами служит своеобразной "гимнастикой для мозга", поддерживая его гибкость и создавая "когнитивный резерв", который замедляет снижение умственных и физических способностей.

Как и другие факторы здорового образа жизни — физическая активность и социальные связи — многоязычие способствует сохранению ясности ума и жизненной энергии с возрастом. Даже с учётом таких факторов, как образ жизни, питание или социальная активность, эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым.

Эти выводы обнадёживают, ведь, по оценкам, около 50–70% населения Земли владеют двумя и более языками. Однако для стран, где большинство говорит только на одном — например, США, Великобритании, Канады и Австралии, — результаты вызывают тревогу: именно там наблюдается быстрый рост числа возрастных когнитивных нарушений.

Лингвист из Университета Окленда профессор Стивен Мэй, комментируя работу, подчеркнул, что многоязычие приносит не только когнитивные, но и социальные и образовательные преимущества, о которых известно уже десятилетиями.

Авторы исследования считают, что полученные данные стоит учитывать при формировании государственной политики — от систем здравоохранения до образовательных программ.

Начало старения: что говорят ученые

Старение — это естественный жизненный процесс, который начинается после периода зрелости. В этот этап организм постепенно теряет физическую выносливость, снижается умственная активность и меняются привычные социальные функции человека. Явление имеет как биологические, так и социальные признаки, по которым можно определить его начало.

