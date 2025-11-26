Ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: мрачный прогноз ученых

Исследование подтверждает серьёзное уменьшение массы по всему Западно-Антарктическому ледниковому щиту.

Ледник Туэйтс разрушается значительно быстрее

Исследование подтверждает серьёзное уменьшение массы ледника

Антарктический ледник Туэйтс, который специалисты считают одним из главных факторов возможного резкого подъёма уровня океана, разрушается значительно быстрее, чем предполагали предыдущие оценки.

Как сообщает Times of India, новые наблюдения показывают, что тёплая океаническая вода интенсивно подмывает ледник снизу, ослабляя его основание и заметно повышая вероятность крупномасштабного обрушения.

Исследование подтверждает серьёзное уменьшение массы не только у самого Туэйтса, но и по всему Западно-Антарктическому ледниковому щиту. Учёные предупреждают, что нестабильность отдельных участков может свидетельствовать о более обширных процессах, затрагивающих регион моря Амундсена.

Этот гигантский ледник, сопоставимый по площади с Великобританией, играет роль естественного "упора" для всего ледникового комплекса региона. Его возможный коллапс способен запустить цепную реакцию таяния близлежащих ледников и привести к значительному повышению уровня мирового океана — сначала на десятки сантиметров, а в дальнейшем и на три метра. Подобные изменения создают угрозу для крупных прибрежных городов на всех континентах.

Учёные фиксируют стремительное истончение шельфовой части ледника, появление многочисленных трещин и быстрое смещение линии заземления вглубь материка. В некоторых точках скорость потерь льда уже в десять раз превышает значения, характерные для прошлых эпох. Спутниковые данные показывают разрушение ледяных утёсов и появление каналов талой воды — признаки того, что Туэйтс может приближаться к стадии необратимых изменений.

Полный распад ледника добавил бы к уровню моря не менее полуметра, но даже гораздо меньший подъём способен спровоцировать разрушительные штормовые нагоны, частые наводнения и ускоренное разрушение береговой линии. В зоне повышенного риска оказываются такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Мумбаи и Джакарта.

Эксперты настаивают на необходимости инвестиций в защиту прибрежной инфраструктуры, актуализацию карт затоплений и совершенствование систем наблюдения. Они подчёркивают, что сокращение выбросов парниковых газов — единственный способ замедлить проникновение тёплых вод под антарктические ледники.

Учёные предупреждают: процессы, происходящие в удалённых районах Антарктиды, уже сейчас определяют, какими будут очертания мировых берегов в ближайшие десятилетия.

Угроза таяния ледников: что говорят ученые

Огромный Западно-Антарктический ледяной щит, площадь которого достигает примерно 760 тысяч квадратных миль, может приблизиться к состоянию полного распада. Постоянный рост уровня углекислого газа в атмосфере приводит к ослаблению его структуры и существенно повышает вероятность масштабного обрушения.

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group.

