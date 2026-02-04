Укр
200 буханок хлеба или чашка кофе: как изменилась стоимость 100 гривен

Марина Иваненко
4 февраля 2026, 14:00
Когда-то на 100 гривен покупали 200 буханок хлеба и платили коммуналку за полгода. Сегодня — несколько продуктов. Как инфляция изменила ценность денег.
Что можно было купить за 100 грн?
О чем вы узнаете:

  • Что можно было купить за 100 грн в 1996 году
  • Что можно приобрести сейчас за 100 грн

Сто гривен в 1996 году и сто гривен в 2026-м — это две абсолютно разные экономические реальности, разделенные пропастью инфляции, девальвации и глобальных изменений. Когда национальную валюту Украины только ввели в обращение, эта купюра имела вес, сопоставимый с сегодняшней тысячей или даже двумя.

В середине 90-х 100 гривен с портретом Владимира Великого были настоящим символом богатства. С этой суммой можно было уверенно идти на рынок за запасом продуктов на месяц, планировать покупку бытовой техники или даже откладывать средства на крупные приобретения. Главред расскажет об этом более подробно.

Какова была ценность 100 гривен в 1996 году

Как рассказывают на канале "Про Украину!", в сентябре 1996 года, когда гривну официально ввели, средняя заработная плата в Украине составляла примерно 120–130 гривен. То есть одна купюра в 100 гривен фактически равнялась почти месячному бюджету работающего человека.

На эти деньги можно было:

  • купить около 200 буханок хлеба;
  • приобрести более 20 кг свинины или говядины;
  • получить примерно 60 литров молока.
  • Курс доллара тогда составлял около 1,8 грн за доллар, поэтому 100 гривен легко превращались в 55 долларов США. Этой суммы хватало для оплаты коммунальных услуг за большую квартиру на полгода вперед, ведь средние платежки редко превышали 15–20 гривен.

Автомобилисты также чувствовали себя уверенно: литр бензина стоил около 60 копеек, а значит, на сотню гривен можно было заправить более 160 литров топлива.

Что означают 100 гривен сегодня

За три десятилетия статус этой суммы кардинально изменился. В 2026 году 100 гривен — это скорее деньги "на сдачу" или на мелкие ежедневные расходы.

В современном супермаркете на эту сумму можно приобрести только минимальный набор продуктов: например, литр молока, пачку недорогого печенья и несколько овощей. Вместо двухсот буханок хлеба — 3–4 батона.

На автозаправке 100 гривен хватит менее чем на два литра бензина, чего едва хватает для короткой поездки по городу. В сфере услуг эта сумма равна стоимости одной короткой поездки на такси или двух чашек кофе в кафе среднего сегмента.

Курс валют также красноречив: вместо прежних 55 долларов сегодня за 100 гривен можно приобрести чуть больше 2 долларов США. Это наглядно демонстрирует, как инфляция обесценила номинальную стоимость денег, даже несмотря на существенный рост зарплат в номинальном измерении.

Видео о том, что можно было купить за 100 гривен в 1996 году и в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Не только о ценах, но и о пути страны

Сравнение 100 гривен "тогда" и "сейчас" — это не просто ностальгия по низким ценам. Это зеркало сложного экономического пути Украины: периодов роста, кризисов, девальваций и стабилизации.

Хотя сегодня на ту же купюру можно купить значительно меньше товаров, доступность, разнообразие и качество рынка несравнимо выше, чем в дефицитные 1990-е. История этой купюры — это одновременно история изменений в благосостоянии украинцев.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Про Украину!"

YouTube-канал "Про Украину!" — это популярный познавательный ресурс, посвященный исследованию украинской истории, культуры и быта через призму времени. Авторы проекта специализируются на создании ностальгических и аналитических видео, в которых подробно разбирают, как менялась жизнь украинцев с 90-х годов до сегодняшнего дня. Особое внимание на канале уделяют экономическим вопросам: динамике цен, покупательной способности гривны и эволюции национального рынка. Благодаря использованию архивных кадров и наглядных сравнений, канал помогает зрителям лучше понять масштабные трансформации, которые прошла страна за годы независимости. Контент ресурса имеет высокую просветительскую ценность, сочетая легкую подачу материала с глубоким анализом исторических фактов.

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
