"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 17:56
Украинская разведка фиксирует потенциальные намерения России активизировать действия в районе Приднестровья, отметил Буданов.
О чем идет речь в материале:

  • РФ боится за свой контингент в Приднестровье
  • Освободить регион от россиян без оружия не получится

Россия обеспокоена безопасностью своего военного контингента в Приднестровье и пытается его усилить. Об этом в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна" рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

По данным украинской разведки, российское командование продолжает рассматривать возможность активизации своих действий в этом регионе.

"Я бы назвал это войной страхов. Россияне боятся за свой контингент и хотят принять хотя бы какие-то меры, чтобы его как-то усилить, чтобы он был готов как-то реагировать, если с ним что-то случится", — рассказал он.

Буданов отметил, что Украина внимательно следит за ситуацией и готова реагировать на возможные угрозы, подчеркнув, что это соответствует стандартной военной практике.

Он также охарактеризовал российскую группировку в непризнанном Приднестровье как слабую и высказал мнение, что Россия больше обеспокоена ее состоянием, чем имеет реальные возможности для усиления.

В то же время он усомнился, что установление контроля над Приднестровьем возможно без боевых действий.

"Без единого выстрела? Я, например, в это не верю. Если задать вопрос, сможем ли мы это сделать? Да, сможем, с выстрелами, но сможем. Однако я считаю, что это – преждевременный вопрос", – сказал Буданов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, у оккупантов появилась идея создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

В то же время в отчете Института изучения войны отмечается, что российское руководство не ограничивается претензиями только на Донецкую область и имеет более широкие территориальные амбиции в отношении Украины, хотя ресурсов для их реализации недостаточно.

Также представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на территории Приднестровья российские силы могут использовать аэродром в Тирасполе как площадку для запуска беспилотников по Украине.

О личности: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

