На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"

Читайте больше:
- Что произошло с Анной Тринчер
- Как певица отреагировала на инцидент
Украинская певица Анна Тринчер едва не стала жертвой дерзости фанатов. Об этом звезда рассказала в своем блоге в Instagram.
Во время концерта Тринчер в Тернополе на сцену к ней выскочила группа мужчин. Они помчались прямо на артистку. Тревожный момент попал на видео.
В блоге Анна призналась, что была очень напугана этим инцидентом. "Это трэш. На меня хотели напасть на концерте. Я очень испугалась... Что в голове у этих людей? Они ничего не успели сделать (я не знаю даже, чего они хотели), но ситуация вот такая. Я не сразу поняла, что происходит, и до меня дошло только после концерта, когда я увидела эти видео", - пишет Тринчер.
Смотрите видео, как неизвестные пытались напасть на Анну Тринчер:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что у популярной украинской певицы Lida Lee новый роман. Она показала загадочного мужчину на фоне слухов об отношениях с Даниэлем Салемом.
Также продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк раскрыл, что объединяет его и бойфренда кроме любви и страсти. Пара вместе уже больше года.
Читайте также:
- "Очень больно": известная актриса рассказала о своем тяжелом расстройстве
- Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали
- "Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужем
О персоне: Анна Тринчер
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред