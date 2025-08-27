На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"

Видео пугающего момента с Тринчер попало в Сеть.

Анна Тринчер новости - на певицу напали в Тернополе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Что произошло с Анной Тринчер

Как певица отреагировала на инцидент

Украинская певица Анна Тринчер едва не стала жертвой дерзости фанатов. Об этом звезда рассказала в своем блоге в Instagram.

Во время концерта Тринчер в Тернополе на сцену к ней выскочила группа мужчин. Они помчались прямо на артистку. Тревожный момент попал на видео.

В блоге Анна призналась, что была очень напугана этим инцидентом. "Это трэш. На меня хотели напасть на концерте. Я очень испугалась... Что в голове у этих людей? Они ничего не успели сделать (я не знаю даже, чего они хотели), но ситуация вот такая. Я не сразу поняла, что происходит, и до меня дошло только после концерта, когда я увидела эти видео", - пишет Тринчер.

Анна Тринчер новости - на певицу напали в Тернополе / instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер новости - на певицу напали в Тернополе / instagram.com/annatrincher_official

Смотрите видео, как неизвестные пытались напасть на Анну Тринчер:

О персоне: Анна Тринчер Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.

