Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

9-этажные дома пришли на смену 5-этажным "хрущевкам" и стали настоящим железобетонным стандартом жилищного строительства для миллионов советских граждан.

https://glavred.info/life/pochemu-v-sssr-stroili-imenno-9-etazhnye-doma-a-ne-10-delo-vovse-ne-v-ekonomii-10773395.html Ссылка скопирована

Почему в СССР массово строили именно 9-этажные дома / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня

Почему в СССР не строили жилые дома выше 9 этажей

Основные причины такого решения

Типичные железобетонные пейзажи спальных районов по всей Украине имеют одну общую черту, которую мы часто не замечаем: абсолютное доминирование именно девятиэтажных зданий. В своё время они пришли на смену легендарным пятиэтажным "хрущёвкам", став новым стандартом советского жилья.

Однако почему советские архитекторы, располагая технологиями для строительства более высоких зданий, так упорно останавливались именно на отметке девятого этажа? Как оказалось, за этим стояла не архитектурная эстетика, а тотальная экономия и суровый прагматизм. Каждый дополнительный метр вверх превращал дешевое массовое жилье в финансовое бремя для советского бюджета, пишет Oboz.ua.

Исследование технических регламентов того времени выявило четыре основные причины, по которым 10-й этаж был под негласным табу.

Фактор 30 метров: пожарная безопасность

Это была едва ли не самая главная причина. Основная масса советских пожарных автолестниц (которые в основном базировались на шасси грузовиков ЗИЛ) имела ограниченную длину — от 28 до 30 метров. Этого хватало как раз для эвакуации людей с девятого этажа.

Строительный нюанс: если бы архитекторы добавили хотя бы один этаж, здание автоматически перешло бы в категорию высотных зданий. Согласно нормативам, 10-этажные дома требовали проектирования сложных эвакуационных лестниц с незадымляемыми открытыми балконами-переходами, а также установки систем автоматического дымоудаления. Это колоссально удорожало каждый объект.

Лифтовая математика

Согласно действовавшим в то время Строительным нормам и правилам (СНиП), в домах до 9 этажей включительно государство разрешало устанавливать только один пассажирский лифт.

Двузначное число этажей (от 10 и выше) обязывало монтировать уже как минимум два подъемника — пассажирский и грузопассажирский. Для советского руководства это был двойной удар:

Во-первых, дополнительное оборудование требовало значительных средств на закупку и обслуживание.

Во-вторых, шахта второго лифта отнимала полезную жилую площадь подъезда, которую можно было бы превратить в квадратные метры квартир.

Слабое давление в трубах

Стандартные технические системы и водяные насосы, которые устанавливали в подвалах жилых массивов, имели свой предел — они могли без чрезмерных нагрузок "протолкнуть" воду вверх примерно на те же 30 метров.

Для обеспечения водой 10-го этажа и выше обычных мощностей уже не хватало. Пришлось бы строить отдельные мощные насосные станции, прокладывать значительно более прочные трубы и сооружать дополнительные технические этажи, что опять же требовало финансирования, которое обычно направлялось на военные нужды.

Давление на грунт и фундамент

Возведение панельных зданий выше 9 этажей резко увеличивало ветровые и весовые нагрузки на всю конструкцию. Чтобы здание было устойчивым, архитекторам пришлось бы кардинально изменить технологию: использовать более прочные (и дорогие) строительные материалы и существенно усиливать фундамент.

Идеальная формула строительства

В итоге советские власти вывели чёткую экономическую формулу: 9 этажей — это идеальный предел. Она позволяла разместить максимальное количество граждан на минимальной площади земли, но в то же время удерживала себестоимость одного квадратного метра на самом низком уровне, не пересекая границу "высотного строительства".

Все, что строилось выше, становилось роскошью, которую тоталитарная система не могла себе позволить в условиях массового конвейерного строительства.

Смотрите видео о том, почему в СССР строили именно девятиэтажки:

Интересное по теме:

Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред