Операция успешная: Сырский сообщил о выполнении ВСУ задач на Курщине

Одно из достижений Курской операции - большие потери россиян.

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Сырский подвел итоги Курской операции / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, Генштаб ВСУ

Что сообщил Сырский:

Операция в Курской области длится уже год

Украинские силы на пике контролировали более тысячи км² территории РФ

За время операции россияне потеряли более 77 тысяч военных

Сегодня, 6 августа, исполняется ровно год после начала Курской наступательной операции. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Курская операция позволила впервые перенести полномасштабную войну на территорию страны-агрессора России. Украинские войска после тщательного планирования смогли прорвать вражескую оборону и зайти в глубокий тыл противника, сорвав его логистику.

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"На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области. Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий рассказал, что за год Курской операции армия РФ потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, среди которых около 4 тысяч граждан КНДР.

"Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники рф, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта", - добавил он.

Также украинским военным удалось взять в плен 1018 россиян, в результате чего домой вернулись уже сотни украинских защитников, в том числе и тех, кто находился в плену с 2022 года.

"На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки. Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир", - подытожил Сырский.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Где украинские военные давят на оккупантов

Недавно росСМИ били тревогу из-за локальной активизации украинских военных в Курской области. В районе населенного пункта Теткино Силы обороны почти непрерывно атаковали российскую группировку.

Украинские военные даже якобы продвинулись к центру поселка и с юго-востока на Попово-Лежачи.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

Ранее стало известно о ликвидации еще двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту Российской Федерации в Курской области.

Накануне в Глушковском районе Курской области России оккупационные войска зафиксировали 4 удара по важному ангару. Украинская авиация попала по секретному складу в селе Кульбаки.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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