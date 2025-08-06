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Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

Анна Ярославская
6 августа 2025, 07:32
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Война — уже экономическая основа режима. Любое сокращение военных расходов грозит обвалом экономики, поэтому Путин будет продолжать бойню.
Путин, россияне
Россияне, вероятно, не поймут решения Путина закончить войну / Коллаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Кремль продолжает продвигать максималистские цели как якобы жизненно важные для РФ
  • Большинство россиян поддерживают войну
  • Сокращение военных расходов может обрушить экономику РФ

Российский диктатор Владимир Путин не считает, что пришло время завершать войну в Украине, поскольку российское общество и армия не поймут такого решения. Как считают аналитики американского Института изучения войны, глава Кремля сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей не выглядит как победа в глазах его армии и общества.

В ISW отмечают, что один из источников Reuters заявил, что Путин не видит логики в прекращении войны, поскольку российские войска относительно быстро продвигаются на поле боя.

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"Кремлевские источники намекали, что Путин был бы готов установить режим прекращения огня, если бы Россия сначала заняла (или получила бы) полностью Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако недавние заявления Кремля, в том числе и самого Путина, неоднократно указывали на то, что Путин по-прежнему привержен достижению своих максималистских целей, которые равносильны полной капитуляции Украины", - говорится в сообщении.

Кремль уже много лет прилагает согласованные усилия, чтобы оправдать максималистские военные цели Путина как необходимые для существования российского государства и заручиться общественной поддержкой для ведения затяжной войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей. Как заявил один кремлевский источник, Путин не считает, что сейчас самое время заканчивать войну, поскольку российское общество и военные не поймут такого решения.

"Путин намеренно поставил себя в положение, в котором он не может представить любое мирное урегулирование, не соответствующее его первоначальным военным целям, как победу перед российскими военными или народом", - отмечают аналитики ISW.

В отчете также сослались на результаты государственных и независимых социологических опросов, проведенных в начале 2025 года, по результатам которых большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине.

Аналитики убеждены, что Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые сам активно формировал, для оправдания решения лидера и в дальнейшем вести войну.

Кроме того, отмечается в отчете, Путин усиливает зависимость российского общества от военных расходов путем активного инвестирования в оборонно-промышленную базу России, которая сейчас составляет значительную часть внутреннего производства страны.

В Институте изучения войны убеждены, что резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к падению экономики в среднесрочной перспективе. Это еще больше стимулирует Путина к ведению затяжной войны в Украине и развязыванию новых вооруженных конфликтов, несмотря на высокие потери на поле боя и серьезные ограничения для экономики.

"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, которое не достигает его первоначальных военных задач", - убеждены эксперты ISW.

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