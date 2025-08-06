Фиаско России: как война в Европе принесет победу Украине

Запад сам вырастил диктатора Путина, считает Александр Коваленко.

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Владимир Путин проиграет, если пойдет войной на Европу / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Открытие Россией второго фронта в Европе сыграет на руку Украине

Россия совершала агрессию с молчаливого согласия и даже поддержки Запада

Если Россия начнет войну в Европе, это ослабит её и заставит Запад действовать

Если Россия откроет второй фронт и начнет войну против Европы, это сыграет на руку Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, именно Европа виновата в том, что происходит сейчас и будет происходить дальше.

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"Бесхребетность, аморфность и никчемность современной европейской и американской дипломатии привели к тому, что в мире появляются такие монстры, как Путин, Ким Чен Ын, Мадуро и Лукашенко. Все это вина западного цивилизованного мира. Поэтому вторжение войск РФ в Европу, которое произойдет, будет закономерностью", - сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что Запад позволил Путину совершать преступления в других странах и помогал им дистанционно.

Коваленко напомнил, что когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, с Киевом прекратили сотрудничество все западные компании ВПК. В то же время Россия продолжала сотрудничать с французской OCEA Group, которая поставляет безэкипажные катера для российского военно-морского флота. Немцы также продолжали сотрудничать с Россией, и российские катера получали немецкие двигатели и прочее.

В то же время Украине закрыли доступ к технологиям, поэтому у страны не было возможности модернизировать ударные вертолеты Ми-24.

"По моему мнению, то, что произойдет, сыграет нам только на пользу, поскольку, во-первых, Россия будет рассредоточена на Украину и Европу, а, во-вторых, европейцы могут наконец начать действовать. Уверен, что Россия в конце концов потерпит крах в Европе, это будет ее полное фиаско и поражение. Это окончательно истощит Россию и даст шанс нам победить и вернуть оккупированные территории", - резюмировал Коваленко.

Смотрите видео - Интервью Александра Коваленко Главреду:

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред, война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за последние 45 лет программу перевооружения на сумму более 1,1 триллиона долларов. Таким образом РФ готовится к большой войне, но не против Украины, а против НАТО.

Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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