Что сказал Лемми:
- Путин не готов заканчивать войну
- Переговоры продлятся минимум год
- Успех переговоров будет зависеть от серьезности намерений РФ
Страна-агрессор Россия во главе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не настроена на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.
Об этом, как сообщает The Guardian, сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. По его словам, Путин пока не демонстрирует никакой готовности к прекращению боевых действий.
"Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", - подчеркнул британский чиновник.
Лемми предполагает, что война в Украине продлится еще минимум год, потому что Россия не идет на компромиссы. Однако он убежден, что ключевым является именно серьезность восприятия РФ переговорного процесса.
Мирные переговоры Украины и России - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, Украина и страна-агрессор Россия могут начать переговоры о прекращении боевых действий в октябре-ноябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности к завершению войны полемизирует не с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне Путин заявил, что готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024 года. То есть огонь якобы прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также из так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ.
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О персоне: Дэвид Лемми
Дэвид Линдон Лемми - британский юрист и политик-лейборист, который с 2024 года занимает должность министра иностранных дел. Член парламента от Тоттенхэма с 2000 года. пишет Википедия.
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