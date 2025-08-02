"Трезвая оценка": в Британии удивили прогнозом о продолжительности войны в Украине

Проблема затяжной войны в Украине лишь в том, что Кремль не готов ее прекращать.

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Лемми предположил, сколько продлятся переговоры с Россией / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Что сказал Лемми:

Путин не готов заканчивать войну

Переговоры продлятся минимум год

Успех переговоров будет зависеть от серьезности намерений РФ

Страна-агрессор Россия во главе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не настроена на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Об этом, как сообщает The Guardian, сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. По его словам, Путин пока не демонстрирует никакой готовности к прекращению боевых действий.

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"Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", - подчеркнул британский чиновник.

Лемми предполагает, что война в Украине продлится еще минимум год, потому что Россия не идет на компромиссы. Однако он убежден, что ключевым является именно серьезность восприятия РФ переговорного процесса.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, Украина и страна-агрессор Россия могут начать переговоры о прекращении боевых действий в октябре-ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о готовности к завершению войны полемизирует не с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Путин заявил, что готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024 года. То есть огонь якобы прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также из так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ.

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О персоне: Дэвид Лемми Дэвид Линдон Лемми - британский юрист и политик-лейборист, который с 2024 года занимает должность министра иностранных дел. Член парламента от Тоттенхэма с 2000 года. пишет Википедия.

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