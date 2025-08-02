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Путин не будет продолжать войну в Украине: дипломат объяснил, что должно произойти

Анна Косик
2 августа 2025, 15:02
481
Есть два решающих фактора, которые могут остановить диктатора.
Путин, санкции
Каким должно быть санкционное давление на Россию / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Огрызко:

  • Санкционное давление на Россию должно быть настоящим
  • Поставка Украине оружия является вторым важным элементом давления на РФ

Реальное санкционное давление на страну-агрессора Россию - именно то, что нужно реализовать партнерам Украины уже сегодня. Однако сейчас с санкционными пакетами возникают определенные моменты.

В интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, так произошло и с 18-м пакетом санкций.

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"Все рассказывали, что он - самый сильный, самый жесткий, самый-самый-самый. Да, теоретически все выглядит правильно. Но есть одно "но": то, что касается российской нефти и продуктов ее переработки, откладывается до начала 2026 года", - пояснил он.

Поэтому в эти полгода Россия сможет и дальше зарабатывать на том, от чего ее доход уже давно должен был закончиться. Так происходит потому, что некоторым странам Европы такой подход не нравится - они давят и отстаивают свои эгоистические интересы.

"Если Трамп пойдет тем же путем, то все снова будет отложено - куда-то и когда-то. Видите, одни сенаторы предлагают санкции на 500%, он - на 100%, а потом еще и говорит: "Ну может что-то еще придумаем". Это значит, что целостной концепции, похоже, нет. Но - дай Бог, чтобы он таки ударил по российской нефти. И чтобы страны, которые ее до сих пор потребляют, отказались. Это был бы серьезный удар по и так полумертвой российской экономике. Это - первый момент", - добавил Огрызко.

Смотрите видео об изменении риторики Трампа в отношении Путина:

Второй момент в том, чтобы США продавали Украине оружие. Это станет чрезвычайно важным элементом давления на Россию.

"Если ситуация на поле боя будет меняться в пользу Украины - то я не думаю, что при таких условиях, когда и российская экономика будет под давлением, и на фронте проблемы - Путин будет оставаться настолько сумасшедшим, чтобы продолжать эту войну. Хотя этого также исключать нельзя", - подытожил дипломат.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.

Накануне стало известно, что США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Об этом заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь, который является одним из авторов мощного санкционного пакета.

Ранее сообщалось, что Украина ввела новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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