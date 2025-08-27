"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

Силва убежден, что стороны ждут момент, когда наберутся смелости и объявят о прекращении войны.

Силва не назвал конкретные сроки завершения войны

Война России против Украины скоро завершится

Силва раскритиковал страны ЕС, которые тратят деньги на перевооружение

Война в Украине скоро закончится. Об этом знают не только Украина и Россия, но и США и страны Европы. Такое мнение высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Rai News.

"Все знают, что эта война скоро закончится. Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп. Они лишь ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании", - сказал президент Бразилии. видео дня

Бразильский лидер раскритиковал решение ЕС направить 800 миллиардов евро на перевооружение государств-членов. Он подчеркнул, что эти деньги можно было бы использовать иначе.

"Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и поддержки лесов, эти ресурсы следует выделить на другие цели", - сказал да Силва.

Он добавил, что больше всего международных лидеров беспокоит то, кто возьмет на себя "долг войны" в Восточной Европе.

Как может завершиться война в Украине - мнение эксперта

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - сказал Огрызко.

Когда может закончиться война России против Украины - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

Кроме того, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Путин хочет завершить войну в Украине. К тому же, Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

