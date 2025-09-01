Укр
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 2 сентября

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2025, 21:07
НБУ опубликовал официальный курс валют на 2 сентября.
Курс валют на 2 сентября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 2 сентября
  • На сколько вырос доллар
  • На сколько подорожал курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 2 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 2 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,37 грн/долл., что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,46 грн/евро, что на 27 копеек больше, чем 1 сентября. Относительно евро гривна значительно ослабила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 1 сентября:

  • доллар - 41,28/41,31;
  • евро - 48,33/48,35.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

