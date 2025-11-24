Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицей

Уже пора составлять меню для праздничного стола на Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата с курицей и ананасами, который станет настоящим украшением, а готовится он абсолютно просто.
Кстати, для салата можно использовать не только мясо куриного филе, но и другое, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат с курицей и ананасами - рецепт
Ингредиенты:
- отварное куриное филе
- 3 яйца
- твердый сыр – 100 г
- зелень, томаты черри
- кукуруза
- консервированные ананасы
- майонез
Сначала подготовьте ингредиенты: отварите куриное филе до готовности, яйца вкрутую, а ананасы нарежьте на кусочки.
Для формирования салата используйте кулинарные кольца разных размеров или же разъемную форму для запекания и стакан.
Первый слой: нарезанное куриное филе, майонез.
Второй слой: натертый твердый сыр, майонез.
Третий слой: натертые яйца, майонез.
Четвертый слой: консервированная кукуруза, майонез.
Пятый слой: нарезанные ананасы, майонез, натертые яйца или же сыр.
Украсьте салат веточками укропа и помидорами черри и дайте немножко пропитаться.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с курицей и ананасами:
