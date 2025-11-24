Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицей

Вкусный и простой салат с оригинальной подачей.

Салат с курицей и ананасами - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/alionakarpiuk/, depositphotos.com/ua/

Уже пора составлять меню для праздничного стола на Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата с курицей и ананасами, который станет настоящим украшением, а готовится он абсолютно просто.

Кстати, для салата можно использовать не только мясо куриного филе, но и другое, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат с курицей и ананасами - рецепт

Ингредиенты:

отварное куриное филе

3 яйца

твердый сыр – 100 г

зелень, томаты черри

кукуруза

консервированные ананасы

майонез

Сначала подготовьте ингредиенты: отварите куриное филе до готовности, яйца вкрутую, а ананасы нарежьте на кусочки.

Для формирования салата используйте кулинарные кольца разных размеров или же разъемную форму для запекания и стакан.

Первый слой: нарезанное куриное филе, майонез.

Второй слой: натертый твердый сыр, майонез.

Третий слой: натертые яйца, майонез.

Четвертый слой: консервированная кукуруза, майонез.

Пятый слой: нарезанные ананасы, майонез, натертые яйца или же сыр.

Украсьте салат веточками укропа и помидорами черри и дайте немножко пропитаться.

Приятного аппетита!

