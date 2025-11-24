Укр
Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицей

Элина Чигис
24 ноября 2025, 13:56
20
Вкусный и простой салат с оригинальной подачей.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с курицей и ананасами - рецепт
Салат с курицей и ананасами - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/alionakarpiuk/, depositphotos.com/ua/

Уже пора составлять меню для праздничного стола на Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата с курицей и ананасами, который станет настоящим украшением, а готовится он абсолютно просто.

Кстати, для салата можно использовать не только мясо куриного филе, но и другое, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат с курицей и ананасами - рецепт

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе
  • 3 яйца
  • твердый сыр – 100 г
  • зелень, томаты черри
  • кукуруза
  • консервированные ананасы
  • майонез

Сначала подготовьте ингредиенты: отварите куриное филе до готовности, яйца вкрутую, а ананасы нарежьте на кусочки.

Для формирования салата используйте кулинарные кольца разных размеров или же разъемную форму для запекания и стакан.

Первый слой: нарезанное куриное филе, майонез.

Второй слой: натертый твердый сыр, майонез.

Третий слой: натертые яйца, майонез.

Четвертый слой: консервированная кукуруза, майонез.

Пятый слой: нарезанные ананасы, майонез, натертые яйца или же сыр.

Украсьте салат веточками укропа и помидорами черри и дайте немножко пропитаться.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с курицей и ананасами:

О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

