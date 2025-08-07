Укр
Читать на украинском
Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

Руслан Иваненко
7 августа 2025, 21:46
Кремль пытается затянуть переговоры, расставляя ловушки для Украины и вовлекая Трампа в свою игру.
Украинский дипломат предупреждает о рисках принятия условий, которые не поддерживают общество и парламент

Согласие Кремля на переговоры по завершению войны с Украиной является лишь очередной попыткой выиграть время, считает Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол Украины в США. В интервью Radio NV он отметил, что россияне не собираются существенно менять свои условия и уже давно опубликовали меморандум, который не предусматривает отступлений.

"Эти все маневры - есть такая пословица украинская 'Знову за рыбу деньги'. То есть, по сути, ничего кардинально не изменилось. И к большому сожалению, наоборот, расставлены еще и серьезные ловушки для нас", - сказал Чалый.

Кремль играет на Трампа, чтобы обойти санкции

Дипломат отметил, что Россия имитирует готовность к переговорам, а пауза в войне нужна ей, чтобы тянуть время и снизить давление санкций, в частности из-за возможной встречи с Трампом.

"Я знаю, что Россия делает - это просто имитация. Они понимают, что давление может быть, и они сыграли в эту информационную игру", - добавил он.

Чалый обратил внимание, что российские требования по территориальным уступкам остаются неизменными, а некоторые вопросы - как нейтралитет Украины или официальный статус русского языка - являются ловушками, которые не поддерживаются украинским обществом.

"Ловушка может быть в том, что американцы как посредники будут давить на нас принять решения, которые не поддерживаются в украинском обществе. И такие вопросы, разумеется, не будут поддержаны парламентом в виде соответствующих законов," - пояснил дипломат.

Он также предположил, что Россия может предлагать США выгодные "коммерческие" условия, например, совместный доступ к полезным ископаемым, чтобы получить поддержку в давлении на Украину.

"Россияне дают это как 'морковку'-подарок в обмен на то, что американцы будут давить на Украину для максимального принятия российских ультиматумов," - предостерег Чалый.

Риск юридического признания оккупаций

Дипломат также подчеркнул, что Украина не должна садиться за переговорный стол с Россией без участия европейских партнеров, ведь существует риск юридического признания оккупированных территорий, что приведет к затяжной войне на десятилетия.

"Одна из ловушек - согласие Украины на то, что часть наших территорий де-факто будет считаться за Россией. Далее США юридически признают Крым, и маленькие страны последуют их примеру. Это катастрофа", - подчеркнул Чалый.

Он убежден, что сегодня говорить о реальном механизме мира рано, а россияне продолжают бить по фронту, и переговоры являются лишь имитацией.

"Мы не должны играть в имитацию с переговорами. Потому что параллельно с имитацией переговоров россияне бьют прямо сейчас баллистикой по фронту", - резюмировал Валерий Чалый.

Санкции Трампа могут ударить по способности РФ вести войну

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду отметил, что санкции Дональда Трампа против покупателей российской нефти могут нанести мощный удар по экономике РФ, существенно уменьшив ее финансовую способность продолжать войну против Украины. По его словам, такое давление способно стать одним из факторов, которые могут привести к дворцовому перевороту в России.

Новак также отметил, что Трамп - эмоциональный политик, склонный менять свои позиции в течение одного дня. Он, вероятно, надеялся достичь результата быстрым путем - через переговоры с Путиным - с одновременной целью прекратить войну между Украиной и Россией и получить Нобелевскую премию мира как лидер, остановивший несколько международных конфликтов, в частности российско-украинский.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Кроме того, причиной для начала переговоров Кремль может считать стремление избежать вторичных санкций, которые Трамп угрожал ввести против торговых партнеров России.

О персоне: Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

