Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

Виталий Кирсанов
16 августа 2025, 23:01
70
О намерении провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским Трамп сообщил европейским лидерам сразу после саммита в Анкоридже.
Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским
Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Кратко:

  • Трамп сказал Зеленскому, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро"
  • Путин публично не давал обещаний участвовать в трехсторонней встрече

В понедельник, 18 августа, американский президент Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а уже в пятницу, 22 августа, он хотел бы провести трехстороннюю встречу еще и с участием диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным инсайдеров, о намерении провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора, состоявшегося сразу после саммита в Анкоридже.

видео дня

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", - пишет Axios.

Перечисляя условия окончания войны, которые Путин якобы озвучил Трампу на Аляске, Axios констатирует, что Украина может отвергнуть предложение, что делает бесперспективной трехстороннюю встречу, даже если она состоится.

Кроме того, издание отмечает, что Путин публично не давал обещаний относительно своего участия в трехсторонней встрече.

Саммит на Аляске: мнение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в США, чтобы убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Я думаю, это логично: Зеленский поедет, чтобы прежде всего убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут воображаемые переговоры об урегулировании. Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов.

При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

Переговоры на Аляске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже. Президенты заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Другие новости:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

23:01Украина
"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

22:12Украина
Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

20:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

Последние новости

23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

21:10

Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективноВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
20:46

Встреча Зеленского с Трампом: эксперт спрогнозировал темы переговоров двух лидеровВидео

20:11

Уступка РФ всего Донбасса: в Reuters узнали ответ Зеленского на шантаж Путина

19:36

Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

19:10

Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

Реклама
18:56

"Это большая проблема": философ сказал, как будет действовать Путин после Аляски

18:20

Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

18:11

Шок и полное фиаско Трампа: назван главный провал саммита на Аляске

18:04

Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже – Axios

17:53

При какой температуре летом стирать постельное белье: ответ знают единицы

17:40

Оплачивала Пугачева: почему от Преснякова сбежала жена

17:16

"Враг вытеснил наши подразделения": в ВСУ сообщили о продвижении РФ на востоке

16:58

Леся Никитюк в едва заметном бикини показала форму после родов

16:57

Сначала должно быть прекращение огня: в ОП сказали, почему не согласны с Трампом

16:42

Град, грозы и ветер: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

16:15

Путин выдвинул наглое требование: СМИ узнали детали переговоров с Трампом

Реклама
16:02

Почему 17 августа нельзя оставлять дом в беспорядке: какой церковный праздник

16:00

Копия Жанна Фриске: как выглядит сын покойной певицы

15:44

После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

15:43

Разводили и сбрасывали с самолетов: после саранчи Украину атакует новый вредитель

15:25

США предлагают Украине гарантии по аналогу "5 статьи НАТО" – СМИ

15:13

"Ужасное решение": дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске

15:10

Рождены ли Вы под знаком богини: все расскажет дата рождения

14:40

Двойник "Говорун": психолог раскрыл, почему с Трампом встречался не Путин

14:32

Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегдаВидео

14:28

Чем отличаются два рыцаря: только единицы догадаются

13:56

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:14

"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

13:13

Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут бытьВидео

13:07

Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видеоВидео

12:27

Из чего делают соевое мясо: технология, о которой мало кто знает

12:24

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:10

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"мнение

12:07

Радостная весть для украинцев: популярный овощ резко упал в цене на 24%

12:04

Война в Украине может закончиться до Рождества, но есть одно условие - сенатор Грэм

11:54

В США умер звезда популярного медицинского сериала

Реклама
11:18

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

10:51

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:49

Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

10:34

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

10:14

Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять