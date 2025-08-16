Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

О намерении провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским Трамп сообщил европейским лидерам сразу после саммита в Анкоридже.

https://glavred.info/ukraine/tramp-hochet-organizovat-sammit-s-putinym-i-zelenskim-axios-uznal-datu-10690367.html Ссылка скопирована

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Кратко:

Трамп сказал Зеленскому, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро"

Путин публично не давал обещаний участвовать в трехсторонней встрече

В понедельник, 18 августа, американский президент Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а уже в пятницу, 22 августа, он хотел бы провести трехстороннюю встречу еще и с участием диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным инсайдеров, о намерении провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора, состоявшегося сразу после саммита в Анкоридже.

видео дня

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", - пишет Axios.

Перечисляя условия окончания войны, которые Путин якобы озвучил Трампу на Аляске, Axios констатирует, что Украина может отвергнуть предложение, что делает бесперспективной трехстороннюю встречу, даже если она состоится.

Кроме того, издание отмечает, что Путин публично не давал обещаний относительно своего участия в трехсторонней встрече.

Саммит на Аляске: мнение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в США, чтобы убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Я думаю, это логично: Зеленский поедет, чтобы прежде всего убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут воображаемые переговоры об урегулировании. Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов.

При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

Переговоры на Аляске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита в Анкоридже. Президенты заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Другие новости:

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред