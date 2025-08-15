Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на Сумщине

Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта, говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот з видео

Главное:

Российские войска оттеснены за государственную границу

На Сумщине ВСУ близки к стабилизации ситуации линии фронта

В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта, рассказал он в эфире Новини Live.

Он подчеркнул, что россиянам не удалось создать буферную "санитарную" зону в Сумской области.

По его словам, украинские защитники в Сумской области серьезно потрепали резервные подразделения РФ, в том числе десантные.

Ситуация на Сумщине: что говорят военные

Россия стянула примерно 60 тысяч военнослужащих на Сумское направление. Об этом сообщил военный эксперт и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, Сумщина остаётся серой зоной — регионом, который постоянно находится под огневым воздействием. Тем не менее, на отдельных участках, где враг сосредотачивает усилия, им удаётся продвигаться и занимать определённые позиции.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

