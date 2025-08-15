Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на Сумщине

Главное:
- Российские войска оттеснены за государственную границу
- На Сумщине ВСУ близки к стабилизации ситуации линии фронта
В Сумской области Силам обороны удалось оттеснить российские войска за государственную границу, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Украинские силы на Сумщине близки к стабилизации ситуации линии фронта, рассказал он в эфире Новини Live.
Он подчеркнул, что россиянам не удалось создать буферную "санитарную" зону в Сумской области.
По его словам, украинские защитники в Сумской области серьезно потрепали резервные подразделения РФ, в том числе десантные.
Смотрите видео - комментарий Сергея Братчука:
Ситуация на Сумщине: что говорят военные
Россия стянула примерно 60 тысяч военнослужащих на Сумское направление. Об этом сообщил военный эксперт и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, Сумщина остаётся серой зоной — регионом, который постоянно находится под огневым воздействием. Тем не менее, на отдельных участках, где враг сосредотачивает усилия, им удаётся продвигаться и занимать определённые позиции.
Ситуация на Сумщине - новости по теме
Ранее военный назвал главную цель РФ в Сумской области. Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении.
Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.
О персоне: Сергей Братчук
Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.
