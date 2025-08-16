После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

Россияне не планируют заканчивать войну, враг, наоборот, стремится усилить атаки на позиции ВСУ.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Основное:

ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях

Враг готовит усиленные штурмы на украинские позиции

В субботу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Оказывается, россияне не планируют заканчивать войну, наоборот, враг готовит новые штурмы на фронте. Такую информацию обнародовал Зеленский в своем Telegram.

По словам Зеленского, Украина уже вторые сутки подряд имеет успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - на направлении Доброполья и Покровска.

"Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", - написал он.

Покровск / Инфографика: Главред

Президент Украины сказал, что армия Путина в ближайшие дни может активнее атаковать позиции наших войск, чтобы создать себе лучшие политические условия для переговоров с мировыми лидерами.

"Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать - если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу", - резюмировал Владимир Зеленский.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

В то же время, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных. Он считает, что следующие 48 часов будут решающими.

Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что Силы обороны Украины успешно остановили продвижение противника на Покровском направлении, нанеся ему значительные потери и зачистив ряд населенных пунктов.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

