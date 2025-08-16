После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

Основное:
- ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях
- Враг готовит усиленные штурмы на украинские позиции
В субботу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Оказывается, россияне не планируют заканчивать войну, наоборот, враг готовит новые штурмы на фронте. Такую информацию обнародовал Зеленский в своем Telegram.
По словам Зеленского, Украина уже вторые сутки подряд имеет успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области - на направлении Доброполья и Покровска.
"Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", - написал он.
Президент Украины сказал, что армия Путина в ближайшие дни может активнее атаковать позиции наших войск, чтобы создать себе лучшие политические условия для переговоров с мировыми лидерами.
"Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать - если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу", - резюмировал Владимир Зеленский.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.
В то же время, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных. Он считает, что следующие 48 часов будут решающими.
Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что Силы обороны Украины успешно остановили продвижение противника на Покровском направлении, нанеся ему значительные потери и зачистив ряд населенных пунктов.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
